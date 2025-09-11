باشگاه خبرنگاران جوان ـ جلال ملکی سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی تهران در تشریح جزئیات حادثه گرفتار شدن یک کارگر در چاه اظهار کرد: ساعت ۱۲:۲۱ ظهر امروز حادثهای در خیابان پیروزی، خیابان تاجری به سامانه ۱۲۵ اعلام شد و بلافاصله دو ایستگاه آتشنشانی به محل اعزام شدند.
وی گفت: محل حادثه یک منزل دو طبقه قدیمی بود که برای ساخت بنای جدید در یکی از اتاقها چاهی به عمق حدود ۱۵ متر برای آزمایش خاک حفر شده بود. یک کارگر ۲۸ ساله با تابعیت افغانستانی داخل چاه مشغول کار بود که به گفته همراهانش ناگهان دچار بیحالی شد و دیگر به صحبتهای اطرافیان پاسخی نداد.
ملکی افزود: آتشنشانان پس از ایمنسازی محل، یکی از نجاتگران را به داخل چاه فرستادند و فرد گرفتار را از عمق خارج و تحویل عوامل اورژانس دادند که متأسفانه مشخص شد وی جان خود را از دست داده است. علت اصلی فوت توسط پزشکی قانونی بررسی و اعلام خواهد شد.
سخنگوی آتشنشانی تهران با اشاره به احتمال برقگرفتگی در این حادثه خاطرنشان کرد: در این محل از بالابر یا وینچ برقی استفاده میشد و اگر کوچکترین اتصالی در کابلها یا بدنه وجود داشته باشد، احتمال برقگرفتگی فرد داخل چاه بسیار بالاست. همچنین برای روشنایی داخل چاه معمولاً چراغ و کابل به پایین منتقل میشود که با توجه به رطوبت و نمدار بودن زمین، خطر برقگرفتگی بیشتر خواهد بود.
وی تأکید کرد: ضروری است در چنین مواردی از تجهیزات ایمن و مطمئن استفاده شود تا حوادث مشابه رخ ندهد. این عملیات در ساعت ۱۳:۴۰ به پایان رسید و نیروهای آتشنشانی به ایستگاههای خود بازگشتند.
