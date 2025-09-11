فرمانده انتظامی شهرستان فسا از دسترسی غیرمجاز به حساب شاکی و برداشت مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال در پی کلیک بر روی لینک ناشناس خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ لطف‌الله محمدی فرمانده انتظامی شهرستان فسا اظهار کرد: در پی ارجاع پرونده قضایی به پلیس فتا مبنی بر برداشت غیرمجاز مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال از حساب شاکی توسط فردی ناشناس، رسیدگی به موضوع در دستور کار کارشناسان قرار گرفت.

او ادامه داد: تحقیقات اولیه گویای دسترسی غیرمجاز (هک شدن) به گوشی تلفن همراه شاکی بود و علت آن، انتخاب (کلیک) لینک جعلی که از شماره ناشناس همراه با محتوای ارسال ابلاغیه قضایی به او پیامک شده است.

این مقام انتظامی افزود: افسران پلیس فتا با بررسی مستندات موجود و پیگیری‌های تخصصی موفق شدند مقصد نهایی مبلغ مورد کلاهبرداری را پس از چند تراکنش مختلف، در حساب بانکی فردی ساکن استان خراسان رضوی رصد کنند.

رئیس پلیس فتا به رسیدگی قضایی پرونده و بازگشت مبلغ به حساب شاکی اشاره کرد و گفت: شهروندان اکیدا از انتخاب لینک‌هایی که از شماره‌های ناشناس ارسال می‌شوئ، خودداری کنند.

منبع: معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی فارس

برچسب ها: لینک جعلی ، حساب بانکی
خبرهای مرتبط
انهدام باند کلاهبرداران ۱۰۰ میلیاردی در فارس
از خالی کردن حساب بانکی خاله به‌خاطر بازی آنلاین تا پلمب ۵۲۳ واحد صنفی در فارس
برداشت ۱۰ میلیارد از حساب مردم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مرگ ۲ کودک در استخر کشاورزی روستای بیغرد خنج
زیرساخت‌های ضعیف و محدودیت‌های بانکی مانع بهره‌برداری کامل از ظرفیت صنعتی استان فارس است
پروژه احداث مترو پیرامون حرم شاهچراغ، هیچ اثر مخربی برای بافت تاریخی و ثبت ملی شده ندارد
بهره‌برداری از فاز دوم سیل‌بند خاکی در منطقه ویژه اقتصادی لامرد
سرقت مسلحانه از ۲ شهروند؛ سارق دستگیر شد
کشف ۳۱ میلیارد ریال کالای بدون مجوز در شهرستان مهر
انتخاب لینک ناشناس، ۵۰۰ میلیون ریال آب خورد
آخرین اخبار
انتخاب لینک ناشناس، ۵۰۰ میلیون ریال آب خورد
کشف ۳۱ میلیارد ریال کالای بدون مجوز در شهرستان مهر
سرقت مسلحانه از ۲ شهروند؛ سارق دستگیر شد
پروژه احداث مترو پیرامون حرم شاهچراغ، هیچ اثر مخربی برای بافت تاریخی و ثبت ملی شده ندارد
بهره‌برداری از فاز دوم سیل‌بند خاکی در منطقه ویژه اقتصادی لامرد
مرگ ۲ کودک در استخر کشاورزی روستای بیغرد خنج
زیرساخت‌های ضعیف و محدودیت‌های بانکی مانع بهره‌برداری کامل از ظرفیت صنعتی استان فارس است
مجلس، برنامۀ هفتم توسعه را محور تحول کشاورزی و امنیت غذایی قرار داد
شیراز، تجلی وحدت؛ امت احمد (ص) نخ تسبیح اقوام ایرانی + فیلم
تشرف کاروان پیاده فیروزآباد به حرم شاهچراغ (ع) + تصاویر