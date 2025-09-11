فرمانده انتظامی شهرستان فسا از دسترسی غیرمجاز به حساب شاکی و برداشت مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال در پی کلیک بر روی لینک ناشناس خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ لطف‌الله محمدی فرمانده انتظامی شهرستان فسا اظهار کرد: در پی ارجاع پرونده قضایی به پلیس فتا مبنی بر برداشت غیرمجاز مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال از حساب شاکی توسط فردی ناشناس، رسیدگی به موضوع در دستور کار کارشناسان قرار گرفت.

او ادامه داد: تحقیقات اولیه گویای دسترسی غیرمجاز (هک شدن) به گوشی تلفن همراه شاکی بود و علت آن، انتخاب (کلیک) لینک جعلی که از شماره ناشناس همراه با محتوای ارسال ابلاغیه قضایی به او پیامک شده است.

این مقام انتظامی افزود: افسران پلیس فتا با بررسی مستندات موجود و پیگیری‌های تخصصی موفق شدند مقصد نهایی مبلغ مورد کلاهبرداری را پس از چند تراکنش مختلف، در حساب بانکی فردی ساکن استان خراسان رضوی رصد کنند.

رئیس پلیس فتا به رسیدگی قضایی پرونده و بازگشت مبلغ به حساب شاکی اشاره کرد و گفت: شهروندان اکیدا از انتخاب لینک‌هایی که از شماره‌های ناشناس ارسال می‌شوئ، خودداری کنند.

منبع: معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی فارس