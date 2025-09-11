باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
اقامه نماز میت بر شهدای حمله تروریستی به دوحه + فیلم

در حضور امیر قطر برای شهدای حمله رژیم صهیونیستی به دوحه نماز میت خوانده شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  برای شهدای حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به دوحه در حضور امیر قطر نماز میت خوانده شد.

