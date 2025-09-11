معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: تمامی مصوبات سفر رئیس جمهور به استان اردبیل بعد از تأیید پزشکیان اجرایی و عملیاتی خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ جعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس جمهور اظهار کرد: سفر رئیس جمهور غروب روز گذشته به استان آغاز شد، ولی از صبح امروز جلسات متعددی را با بخش‌های مختلف توسعه استان اردبیل شاهد بودیم.

وی افزود: در گام نخست جلسه توسعه عدالت در فضاهای آموزشی با حضور مسئولان، خیران و مشارکت‌‌کنندگان در اجرای این طرح برگزار شد و تاکید رئیس جمهور بر سرعت دادن به اجرای پروژه‌های مدرسه‌سازی و کیفی‌سازی نظام آموزشی بود.

معاون اجرایی رئیس جمهور تصریح کرد: در این زمینه رئیس جمهور تاکید دارند تا در تمامی استان‌ها پروژه‌های مدرسه‌سازی به سرعت اجرایی شود که در این استان نیز قرار است بیش از سه هزار کلاس درس در کمتر از سه سال اجرایی و عملیاتی شده تا سرانه پایین فضاهای آموزشی در این استان به نوعی جبران شود.

قائم‌پناه نشست دوم برگزار شده در استان اردبیل را با فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران صنعتی اعلام کرد و گفت: در این نشست نیز رئیس جمهور پای صحبت فعالان این حوزه نشست تا بیش از گذشته با خواسته‌ها، مطالبات و موانع پیش روی توسعه اقتصادی، تجاری و صنعتی استان اردبیل قرار گیرد.

وی جایگاه استان را در توسعه فعالیت‌های بخش کشاورزی، گردشگری، صنعتی و معدنی یادآور شد و خاطرنشان کرد: این استان ظرفیت‌های بی‌نظیری را در هر چهار حوزه دارد و قطعا با تکیه بر توانمندی بخش خصوصی می‌توان در رسیدن به توسعه پایدار گام‌های جدی را برداشت.

معاون اجرایی رئیس جمهور نشست سوم رئیس جمهور را با فعالان اجتماعی و سمن‌‌ها اعلام کرد و یادآور شد: در این جلسه نیز فعالان بخش اجتماعی، سمن‌ها و تشکل‌های سیاسی دیدگاه‌هایشان را مطرح کرده و با نظرات رئیس جمهور نیز آشنا شدند.

قائم‌پناه اضافه کرد: قرار است عصر امروز جلسه شورای برنامه‌ریزی استان اردبیل برگزار و رئیس جمهور بعد از این نشست جمع‌بندی مصوبات را انجام داده و زمینه اجرایی شدن آن را نیز به مسئولان یادآور شوند.

وی بیان کرد: در این استان تکمیل راه‌آهن اردبیل، توسعه بزرگراه‌ها و کمک به توسعه طرح‌های صنعتی و پروژه‌های حوزه آب و برق جز اولویت‌های اصلی است که قطعا در مصوبات سفر رئیس جمهور نیز به آن تاکید خواهد شد.

معاون اجرایی رئیس جمهور عنوان کرد: قرار است بعد از پایان سفر جمع‌بندی در قالب مصوبات انجام شده و بعد از تأیید رئیس جمهور با هدف تحرک‌بخشی به توسعه استان، اجرایی شدن مصوبات را در بخش‌های مختلف شاهد و ناظر باشیم.

قائم‌پناه تصریح کرد: امیدواریم با اجرایی شدن این مصوبات در تکمیل راه‌آهن، توسعه راه‌ها، بخش صنعت، کشاورزی و توسعه عدالت آموزشی و بهداشتی گام‌های جدی و عملیاتی با تلاش و پیگیری مسئولان به سرانجام برسد.

تسنیم