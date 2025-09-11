فرمانده انتظامی زرقان از نجات جان یک انسان از مرگ حتمی توسط پلیس این فرماندهی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ فریبرز مردانی فرمانده انتظامی زرقان بیان کرد: دیروز از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ یک فقره اقدام به خودکشی در آدرس مسکن مهر اعلام شد و سریعا ماموران انتظامی به محل مورد مورد نظر اعزام شدند.

او افزود: در بررسی‌های اولیه و تحقیق از شاهدان مشخص شد فردی ۴۰ ساله به علت مشکلات خانوادگی قصد خودکشی از بالای ساختمان دارد که سریعا عوامل گشت وارد عمل شدند و با راهنمایی و مشاوره و فن بیان بالا، او را از مرگ حتمی نجات دادند.

زرقان در فاصله ۲۵ کیلومتری شمال شرقی شیراز قرار دارد.

منبع: معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی فارس