باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - واشنگتن پست، امروز پنجشنبه، در گزارشی اعلام کرد که یک فعالیت دیپلماتیک «در سطح بالا بین آمریکا و چین»، خوشبینیها را برای ملاقات میان دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا و شی جینپینگ، همتای چینیاش در ماه آینده افزایش داده است.
در جزئیات این گزارش آمده است که مارکو روبیو، وزیر خارجه و پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، این هفته با همتایان خود از پکن صحبت کرده و بر تمایل هر دو طرف برای حفظ ارتباط، حتی پس از ماهها سیاست تعرفههای گمرکی «بیملاحظه»، تأکید کردند.
رایان فیداسیوک، عضو موسسه «امریکن اینترپرایز» و مشاور سابق وزارت خارجه آمریکا در امور چین، در گفتوگو با واشنگتن پست، این جلسات را «پایهای ضروری برای یک دیدار احتمالی بین دو طرف در اواخر امسال» توصیف کرد.
فیداسیوک افزود که قبل از برگزاری چنین دیداری، «باید کارهای بیشتری انجام شود»، بهویژه در مورد بحرانهای دوجانبه مداوم، مانند تعرفههای گمرکی، فنتانیل و مالکیت برنامه «تیکتاک»، که در آنها مسئولان اقتصادی نقش پررنگتری دارند.
در اولین گفتوگو میان وزرای دفاع دو کشور، آنها ماهیت مذاکرات خود را «صریح» و «سازنده» توصیف کردند. در حالی که دونگ جون، وزیر چینی، به اهمیت موضوع تایوان اشاره کرد، هگست توضیح داد که آمریکا «به دنبال تغییر نظام یا خفه کردن» چین نیست.
فیداسیوک در مورد اظهارات هگست گفت که هدف از آن، اطمینانبخشی صریح به پکن درباره نیات آمریکا بود. او افزود: «در دوره ترامپ، حزب کمونیست چین نگرانیهای بیشتری درباره گستره جاهطلبی آمریکا داشت، بهویژه اینکه ممکن است آمریکا به نحوی به دنبال تحریک چین یا بیثبات کردن نظام سیاسی آن باشد. اظهارات هگست در راستای تلاشهای او برای رفع این نگرانیها است.»
از دیدگاه چین نیز، ژانگ جیا دونگ، استاد روابط بینالملل در دانشگاه فودان شانگهای، به واشنگتن پست گفت که این پیشنهاد «نیاز فوری به گفتوگو میان آمریکا و چین را تقویت کرد»، زیرا «این پیام را ارسال کرد که آمریکا باید تلاش کند تا رویکرد مستقیمتر و جذابتری را برای ارزیابی بهتر استراتژیهای چین دنبال کند.»
ژانگ تأکید کرد که گفتوگوهای این هفته باید با ارتباطات مکررتر و مستقیمتری بین واشنگتن و پکن، از جمله تماس تلفنی یا دیداری میان ترامپ و شی، دنبال شود.
در همین راستا، تحلیلگران که واشنگتن پست از آنها نظرخواهی کرده، معتقدند که روسای جمهور آمریکا و چین ممکن است در مجمع همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسیه در کره جنوبی، ماه آینده با یکدیگر دیدار کنند.
منبع: المیادین