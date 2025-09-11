باشگاه خبرنگاران جوان ـ یک فروند هواپیمای McDonnell Douglas MD-۸۷ با پیکربندی ویژه ۲۵ نفره متعلق به هواپیمایی اطلس، امروز نخستین پرواز برنامهای خود را در مسیر تهران – کیش – تهران انجام داد. این جت اختصاصی با صندلیهای تختخوابشو، سیستم سرگرمی پیشرفته، امکان اتصال کنسولهای بازی، تلفن ماهوارهای، میز کار و خدمات پذیرایی ویژه، شرایطی متفاوت برای مسافران فراهم میکند.
طبق برنامهریزی، این هواپیما بهزودی در پروازهای ملی نیز مورد استفاده قرار خواهد گرفت؛ از جمله در مسیر بندرعباس – بوموسی که با هدف تقویت پیوندهای هوایی و پشتیبانی از حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بر جزایر سهگانه تعریف شده است.
طی ماههای اخیر شبکه پروازی کشور در بخشهای مختلف توسعه یافته است. در حوزه ایرتاکسی، پروازهای کوتاهبرد میان فرودگاه پیام با شهرهایی مانند قزوین، زنجان و ارومیه برقرار شده و همچنین مسیرهای جدیدی همچون تهران – مراغه به اجرا درآمده است.
در زمینه پروازهای بالگردی، ورود ناوگان جدید شامل بل ۲۰۶ و رابینسون ۴۴ امکان پروازهای امدادی، تفریحی و آموزشی را فراهم ساخته و برنامههایی نظیر چتربازی در کیش و گرگان به این بخش تنوع بخشیده است.
در بخش بار هوایی نیز با استفاده از هواپیماهای باری آنتونوف ۲۶ و بوئینگ ۷۳۷ پروازهایی به مقاصدی، چون آبادان – کویت برقرار شده است. طی سالهای اخیر با بهرهگیری از آنتونوف ۲۶ در پروژههای ملی نظیر بارورسازی ابرها مشارکت شده است. همچنین ناوگان سبک در حوزه تصویربرداری و نقشهبرداری هوایی بهکار گرفته میشود.
به گفته مدیران شرکت هواپیمایی اطلس، ورود این هواپیمای ویژه و گسترش شبکه پروازهای مسافری، باری و هلیکوپتری، چشمانداز تازهای از تنوع خدمات و ظرفیتهای هوانوردی کشور را ترسیم میکند.
منبع: سازمان هواپیمایی کشوری