مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در دیدار با وزیر و معاون وزیر اقتصاد ارمنستان، درباره گسترش همکاری‌های انرژی و توسعه تجارت فرآورده‌های نفتی میان دو کشور گفت‌و‌گو کرد.

 

باشگاه خبرنگاران جوان ـ محمدصادق عظیمی‌فر در سفر یک روزه به ارمنستان دیدار‌های جداگانه‌ای با وزیر و معاون وزیر اقتصاد با همراهی سفیر جمهوری اسلامی ایران داشت و پیرامون موضوعات مشترک گفت‌و‌گو کرد.

گئورگ پاپویان، وزیر اقتصاد ارمنستان با استقبال از عظیمی‌فر، بر اهمیت توسعه همکاری‌های میان دو کشور در حوزه انرژی تأکید و بیان کرد: ارمنستان علاقه‌مند به دریافت گاز مایع از ایران است، گازی که می‌تواند مبنای همکاری بلندمدت و سودمند متقابل قرار گیرد و همزمان به تقویت امنیت انرژی آن کشور کمک کند.

وی به فرصت‌های همکاری آتی شامل گسترش تجارت فرآورده‌های نفتی، توسعه زیرساخت‌های تأمین گاز مایع و طبیعی، سرمایه‌گذاری‌های مشترک در حوزه انرژی و بهره‌برداری مؤثر از ظرفیت‌های حمل‌ونقل و لجستیکی منطقه‌ای اشاره کرد.

در دیدار جداگانه‌ای، معاون وزیر نفت با آرمن سیمونیان معاون وزیر اقتصاد ارمنستان در امور زیرساخت و منطقه‌ای درباره برنامه‌های مشترک در حوزه تولید و تجارت سوخت مذاکره و گفت‌و‌گو کرد.

منبع: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی

