باشگاه خبرنگاران جوان _ رئیس جمهور گفت: تمام کتابهای مدیریت، گسترش بیان امیرالمومنین (ع) است که میفرمایند، خود را بشناسیم، بدانیم کجا هستیم و بدانیم که به کجا میخواهیم برویم؛ برای مداخله مدیریتی باید بدانیم که چقدر آب، خاک و منابع داریم و متناسب با آن استفاده کنیم.
رئیسجمهور با بیان اینکه باید بدانیم به عنوان مثال در ۵۰ تا ۶۰ سال آینده می خواهیم استان را به چه سمتی ببریم، افزود: باید بدانیم که آن جایگاه با چشمانداز مورد نظر رهبر انقلاب که باید در سال ۱۴۰۴ به آن میرسیدیم (که البته نه تنها نرسیدیم بلکه عقبتر هم رفتیم) چه فاصلهای دارد. نگاه ما مشکل داشته است که نتوانستیم نقشه بکشیم و وقتی نقشه کشیدیم به سمت آن حرکت کنیم.
وی ادامه داد: قدم اول شناخت است، باید توانمندی خود را بشناسیم و بدانیم که به چه سمت و سویی میخواهیم برویم. اقتصاد جواب چهار سوال را میدهد که چه تولید کنیم؟ با چه کیفیتی تولید کنید؟ به چه میزان تولید کنیم و آنرا در کجا توزیع کنیم؟
انتقاد صریح پزشکیان از طرح های انتقال آب بدون انجام مطالعه
پزشکیان اظهار داشت: خدمت رهبر انقلاب و نمایندگان مجلس عرض کردم که همینطور توسعه کردیم بدون اینکه بدانیم به کجا میخواهیم برویم و امروز درگیر آب، برق، گاز، سوخت و .. هستیم، در صورتی که روی گنج خوابیدهایم. قزوین و اصفهان کمبود آب و فرونشست زمین دارد، آثار باستانی که میراث فرهنگی، اجتماعی و دینی ماست در حال تخریب است، تا کجا میتوانیم ادامه دهیم؟ تهران و شهرهای اطراف آن از آنها بدتر هستند، به کجا میخواهیم برویم؟
رئیسجمهور با بیان اینکه باید قدر منابع خود را بدانیم، تاکید کرد: باید از تجارب جهانی استفاده کنیم. اینکه از دریای خزر آب بیاوریم چه فایدهای دارد؟ دریای خزر در حال خشک شدن و پس رفت آب است. روی دریاچه ارومیه سد زدهایم و اکنون دریاچهای وجود ندارد!
وی در ادامه با تاکید بر اینکه آینده را من و شما میسازیم، گفت: اگر درست نبینیم، هیچ مصیبتی به ما روی نمیآورد مگر اینکه ما مقصر آن باشیم. آنچه امروز اتفاق افتاده به دلیل رفتار ماست، تهران را ما به اینجا رساندهایم و همچنان هم ادامه میدهیم، اوایل خدمت حضرت آقا رسیدم و گفتم که باید پایتخت را تغییر دهیم،عدهای هم در رسانهها شروع کردند به مسخره کردن. در حالی که من اطلاعات امروز را نداشتم، اساتید دانشگاه تهران و علامه و مدرس و ... درباره منابع آب تهران گزارش دادند؛ ۶۸۹۰ متر مکعب سرانه آب داشتیم و با برنامههایی که اجرا کردیم آنرا به ۱۲۰۰ رساندهایم و در حال نزول نیز هست.
رئیسجمهور با طرح این پرسش که «شهر و استان و کشور خود را به کجا میخواهیم ببریم؟» افزود: باید مطالعه علمی کنیم و بعد تصمیم بگیریم که با این آب و هوا و زمین بهترین روش ممکن کدام است؟
بزرگترین عامل تورم، دولت است
پزشکیان مهمترین عامل تورم را دولت دانست و افزود: دولت زیادی بزرگ شده است، درآمد ندارد و لذا تمام درآمد را صرف بزرگ شدن خود میکند، پول کم میآورد، پول چاپ میکند و تورم ایجاد میکند و لذا برای گسترش تقاضا میدهد، کار هم نمیکند. از حضرت آقا درخواست کردم که کارمندان ۹ بیایند و ۱۳ بروند، چرا که کاری انجام نمیدهیم، کار نداریم که انجام دهیم اما آب و برق و گاز مصرف میکنیم.
وی با بیان اینکه رهبر انقلاب بر جلوگیری از اسراف تاکید کردند، اظهار داشت: باید من و شما بپذیریم که اگر به دنبال حل مشکل مردم هستیم، نباید برای مردم تورم ایجاد کنیم، عامل ایجاد تورم نیز رشد و گسترش بی رویه دولت است. اگر قرار است زمین بخوریم، خود ما، خود را به زمین خواهیم زد و اگر به قدرت برسیم هم خودمان خود را به قدرت خواهیم رساند؛ بپذیریم که خود را جمع کنیم و اسراف نکنیم؛ اگر ولایتمدار هستیم، اسراف نکنیم.
رئیسجمهور تاکید کرد: ملتی که با هم و برای سربلندی و عزت کشور و آب و خاک خود، درست تصمیم بگیرد و نقشه بکشد، هیچکس نمیتواند آنها را به تسلیم وادارد.
پزشکیان با تاکید بر اینکه هر کاری از دستمان بربیاید برای عزت و سربلندی کشورمان انجام خواهیم داد، گفت: جایگاه ژئوپلتیک برجستهای داریم که همهاش طلا و پول است اما بلد نیستیم چطور از آن پول دربیاوریم. دائم با هم دعوا میکنیم، که من اینجا ننشینم و تو بنشینی و یا اینکه تو آنجا ننشینی و من بشینم، سر پست و اتاق دعوا میکنیم. باید این رفتارهای خود را اصلاح کنیم.
وی در ادامه تصریح کرد: باید خودمان را جمع کنیم، ما آماده هستیم که در بسیاری از این ادارات و سازمانها را ببندیم، کارکنان را هم ادغام کنیم، نمیتوانیم آنها را اخراج کنیم، نان کسی را قطع نمیکنیم اما کاری کنیم که هزینه بیجا درست نکنیم. بروند در خانه خود بنشینند، حقوق و اضافه کار آنها را هم میدهیم، حداقل بیش از این خرج نکنیم.
ایرنا