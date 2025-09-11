باشگاه خبرنگاران جوان، مونا محمدقاسمی -معقولی گفت: از فردا با تقویت ناپایداری‌های جوی، شاهد گسترش بارندگی در سطح استان خواهیم بود. وزش باد نسبتاً شدید و کاهش محسوس دما نیز برای فردا مورد انتظار است. بر این اساس، دمای هوا در روز‌های آینده به حدود ۳۰ درجه و کمتر از آن خواهد رسید.

معقولی ادامه داد: این شرایط ناپایدار تا اواسط هفته آینده ادامه خواهد داشت و با توجه به احتمال بارش‌های رگباری، خطر جاری شدن سیلاب و روان‌آب وجود دارد؛ لذا به شهروندان توصیه می‌شود تمهیدات لازم را برای کاهش خسارات احتمالی در نظر بگیرند.