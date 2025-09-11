پیشبه سوی ششمین قهرمانی کشتی در جهان؛پیشبینی سایت آمریکایی از ۲ طلای ایران در جهانی کشتی آزاد
باشگاه خبرنگاران جوان - به گفته شهروندخبرنگار ما مدتی است که افرادی که دارای کارت معافیت هستند؛ از استخدام در دستگاههای اجرایی و شرکتهای خصوصی محرومند و نمیتوانند در هیچ رده شغلی استخدام شوند. این در حالی است که افراد برای کسب امرار معاش زندگی خودنیاز به کسب درآمد دارند.
وی با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این موضوع شد.
متن پیام شهروندخبرنگار
باسلام چند ماهی هست که تمامی آگهیهای استخدامی چه دولتی و چه خصوصی شرط گذاشتن افرادی که دارای کارت معافیت پزشکی هستند در هیچ عنوان شغلی نمیتوانند ثبت نام کنند.
