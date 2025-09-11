باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - عبدالله ارجاعی شیرازی، معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی، پر مراسم آغاز عملیات اجرایی باند دوم محور فسا -جهرم گفت: کشور ما از ظرفیت مهندسان متخصص و توانمند برخوردار است و به همین دلیل انتظار می‌رود کیفیت اجرای پروژه‌ها در سطح بالایی باشد. با توجه به اهمیت این محور و نقش آن در کاهش تصادفات و تلفات جاده‌ای، انتظار داریم عملیات اجرایی پروژه در مدت زمان کوتاه‌تری به سرانجام برسد تا مردم هرچه سریع‌تر از مزایای آن بهره‌مند شوند.

او ادامه داد: سیاست وزارت راه و شهرسازی بر تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام متمرکز است و پروژه جدیدی آغاز نمی‌شود، اما به دلیل اهمیت ویژه محور فسا – جهرم اجرای این پروژه در دستور کار قرار گرفت.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: احداث پروژه زیرگذر «صحرارود» نیازمند همکاری مردم برای رفع معارضین است.

محمدمهدی عبداللهی، مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس نیز در این مراسم گفت: محور فسا – جهرم به صورت دو باند رفت و دو باند برگشت احداث خواهد شد. در طول مسیر یک پل بزرگ با ده دهانه ۸ متری و همچنین زیرگذر صحرا رود احداث می‌شود که علاوه بر تسهیل عبور و مرور، موجب کاهش نقاط حادثه‌خیز و ارتقای ایمنی این محور خواهد شد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس تصریح کرد: این محور یکی از راه‌های مهم ارتباطی استان است و تکمیل پروژه علاوه بر کاهش ترافیک و زمان سفر، به کاهش حوادث جاده‌ای و افزایش ایمنی در تردد کمک شایانی خواهد کرد.

حسینعلی امیری، استاندار فارس، در مراسم آغاز عملیات اجرایی پروژه‌های راه‌سازی شهرستان فسا، ضمن تبریک میلاد فرخنده پیامبر عظیم‌الشأن اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) و امام صادق (ع)، این مناسبت را فرصتی مبارک برای آغاز طرح‌هایی دانست که به بهبود زندگی مردم و توسعه متوازن استان منجر خواهد شد.

او با قدردانی از تلاش‌ها و پیگیری‌های دلسوزانه و متعهدانه مسئولان شهرستان در تحقق این پروژه‌ها گفت: راه، ستون فقرات توسعه است. هر متر از جاده‌ای که ساخته می‌شود، پلی است به سوی رفاه، امنیت، تولید و عدالت.

امیری تصریح کرد: ما در استان فارس منتظر انجام بروکراسی‌های اداری نمی‌مانیم و همه مدیران باید تلاش کنند به ویژه در حوزه راه که یکی از مهم‌ترین اولویت‌های مدیریت استان در مسیر توسعه است مانع‌زدایی کنند.

استاندار فارس با تأکید بر این‌که عدالت در تخصیص منابع و سرعت در اجرا باید هم‌زمان مورد توجه قرار گیرد، افزود: هر روز تأخیر در اجرای این پروژه‌ها، آبستن حادثه‌ای ناگوار در مسیر‌های پرتردد و ترانزیتی است.

امیری گفت: از پیمانکاران انتظار داریم ضمن حفظ کیفیت، سرعت را نیز مدنظر قرار دهند تا مردم عزیز هرچه زودتر از ثمرات این پروژه‌ها بهره‌مند شوند.

عملیات اجرایی احداث باند دوم محور فسا – جهرم به طول ٢٥کیلومتر با برآورد اولیه ۷۵۰ میلیارد تومان عصر پنج شنبه با حضور حسینعلی امیری استاندار فارس، سید عبداله ارجائی معاون وزیر راه و شهرسازی و جمعی از مدیران ملی و استانی با هدف ارتقای ظرفیت ترافیکی، افزایش ایمنی و کاهش تصادفات محور پرحادثه فسا – جهرم اجرا می‌شود.

پروژه‌های بهسازی محور‌های داراب فسا و جهرم فسا، با اعتبار اولیه بالغ بر ۷۴۶ میلیارد تومان و برآورد هزینه‌ای بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان، با زمان‌بندی ۳۰ ماهه طراحی شده‌اند و طبق برنامه‌ریزی، در کمتر از یک سال و نیم به بهره‌برداری خواهند رسید.

این مسیر‌ها بخشی از راه ارتباطی شیراز به جهرم به طول ۸۵ کیلومتر هستند که ۵۸ کیلومتر آن در محدوده شهرستان فسا قرار دارد.

ا‌ز این میزان، ۲۵ کیلومتر پیش‌تر بهسازی شده، ۸ کیلومتر در دست اجراست و عملیات اجرایی ۲۵ کیلومتر باقی‌مانده امروز آغاز شد.

همچنین عملیات اجرایی نخستین نیروگاه خورشیدی ۳ مگاواتی در شهرستان فسا آغاز شد؛ پروژه‌ای که به نمایندگی از ۷ سایت مشابه، هرکدام با ظرفیت ۳ مگاوات و در زمینی به وسعت ۵ هکتار، همزمان کلنگ‌زنی شد و تا پایان سال جاری به بهره‌برداری خواهد رسید.

حسینعلی امیری در این مراسم با اشاره به مسئله ناترازی در حوزه انرژی در کشور، اجرای این پروژه‌ها را کوتاه‌ترین، مقرون‌به‌صرفه‌ترین و پربازده‌ترین مسیر برای جبران کمبود برق دانست.

او همچنین از الزام ادارات استان به تأمین برق مورد نیاز خود از طریق انرژی خورشیدی خبر داد و ابراز امیدواری کرد این پروژه‌ها تا ۲۲ بهمن به بهره برداری برسد.

امیری همچنین در این زمینه تأکید کرد: توانمندسازی خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد و زنان سرپرست خانوار از اولویت‌های مدیریت استان است و تلاش کرده‌ایم با نصب پنل‌های خورشیدی و بهره‌گیری از انرژی خورشیدی و تولید برق و فروش به شبکه سراسری امکان کسب درآمد از طریق فعالیتی شرافتمندانه و اقتصادی را داشته باشند.