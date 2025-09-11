در ادامه طرح راهبردی توسعه بلند مدت هاکی‌روی یخ ایران ۲ بازیکن دختر زیر بیست سال آینده‌دار کشورمان با عقد قرارداد رسمی به جمع لژیونر‌های هاکی روی یخ پیوستند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ درسا رحمانی از تهران و سارینا خسروی از اصفهان بازیکنان زیر بیست سال هاکی روی یخ ایران برای نخستین بار به لیگ هاکی روی یخ کشور مجارستان تیم Rampage Veszprem پیوستند.

این دو بازیکن که از استعداد‌های شاخص تیم‌های ملی پایه هستند، پس از درخشش در مسابقات داخلی و اردو‌های تیم ملی، مورد توجه تیم‌های خارجی قرار گرفته و برای نخستین بار فرصت حضور در لیگ معتبر هاکی روی یخ خارج از کشور را به دست آورده‌اند. این برای نخستین بار است که بازیکنان دختر زیر بیست سال در لیگ هاکی روی یخ ایران به عنوان لژیونر در کشوری دیگر به بازی خواهند پرداخت.

پیش از این عسل حیدری در رده بزرگسالان بانوان به تیمی در کشور سوئد پیوسته بود.

