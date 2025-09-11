باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - وزارت خزانه داری آمریکا در تازهترین اقدام خود علیه انصارالله یمن، تحریمهایی را مرتبط با این جنبش اعمال کرد. گفته شده در این اقدام آمریکا، ۳۲ فرد و نهاد و همچنین ۴ کشتی هدف قرار گرفتهاند.
در میان اهداف، چندین شرکت مستقر در چین وجود دارند که به ادعای خزانهداری به حمل و نقل قطعات نظامی کمک کردهاند و همچنین شرکتهای دیگری که ارسال کالاهای دو منظوره به انصارالله کمک میکنند. خزانهداری اعلام کرد که این تحریمها همچنین فروشندگان نفت و شرکتهای کشتیرانی مرتبط با انصارالله را هدف قرار میدهد.
یک اندیشکده صهیونیستی موسوم به «مؤسسه مشگاف» این هفته در گزارشی اعلام کرد که انصارالله یمن به تهدید جدیدی برای اسرائیل تبدیل شده است و حملات اخیر آن نشان داده که دیگر نمیتوان این جنبش را دست کم گرفت.
شایان ذکر است که از ابتدای جنگ غزه، جنبش انصارالله یمن با هدف تحت فشار قرار دادن رژیم اسرائیل و حمایت از فلسطینیان، کشتیهایی به مقصد اراضی اشغالی را در دریای سرخ هدف قرار میدهد.
منبع: رویترز