تست گرم بخش پایانی خط ۷ مترو تهران در قالب یکصد و هشتاد و هشتمین پویش امید و افتخار شنبه، ۲۲ شهریور ماه انجام می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ یکصد و هشتاد و هشتمین پویش امید و افتخار شنبه ۲۲ شهریور ماه توسط شهرداری تهران برگزار می‌شود.

در قالب این پویش تست گرم بخش پایانی خط ۷ و افتتاح ورودی دوم ایستگاه آهنگ با حضور شهردار تهران برگزار خواهد شد.

خط ۷ که عمیق‌ترین خط مترو تهران است از شهرک امیرالمؤمنین در کنار ورزشگاه تختی تهران، در شرق تهران آغاز شده و پس از طی مسیر شرقی- غربی و تقاطع در ایستگاه مترو شهدای هفده شهریور با خط ۶ (سکوی خط ۶ در دست ساخت)، در ایستگاه مترو میدان محمدیه با خط ۱، در ایستگاه مترو مهدیه با خط ۳، از ایستگاه مترو بریانک به سمت شمال متمایل می‌شود و در ایستگاه مترو شهید نواب صفوی با خط ۲، در ایستگاه مترو توحید با خط ۴ و در ایستگاه مترو دانشگاه تربیت مدرس با خط ۶ تقاطع خواهد داشت و سپس در امتداد بزرگراه چمران ادامه پیدا می‌کند و پس از عبور از کنار برج میلاد، وارد میدان صنعت در شهرک غرب شده و در انتها به میدان کتاب در سعادت آباد می‌رسد.

منبع: مهر

برچسب ها: شهرداری تهران ، مترو
خبرهای مرتبط
۲ بوستان نسل جدید در منطقه یک احداث می‌شود
برگزاری جشن بزرگ «پیامبر مهربانی» برای چهارمین سال پیاپی در پایتخت
پروژه احداث مترو پیرامون حرم شاهچراغ، هیچ اثر مخربی برای بافت تاریخی و ثبت ملی شده ندارد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
محکومان جرایم کلان، مشمول عفو معیاری مقام معظم رهبری نمی‌شوند
صدور کیفرخواست ۴ نفر از عوامل جاسوسی رژیم صهیونیستی و مرتبط با موساد
تعزیرات حکومتی ایران‌خودرو را نقره داغ کرد
سقوط مرگبار کارگر جوان در یک چاه ۱۵ متری در خیابان پیروزی
آماده‌باش ستاد مدیریت بحران شهر تهران در پی صدور هشدار هواشناسی
وقوع دو فقره تصادف مرگبار در جاده‌ها و فوت ۱۱ نفر
یکطرفه شدن مسیر شمال به جنوب جاده چالوس از ساعت ۱۷ امروز
مرکز عملیات مشترک مرزی ایران و عراق برای مبارزه با مواد مخدر ایجاد شود
انهدام ۱۷۰۰ باند موادمخدر در ۹ ماهه ۲۰۲۵ از سوی ایران
آماده‌سازی ناوگان اتوبوسرانی ویژه معلولان برای سال تحصیلی جدید
آخرین اخبار
تست گرم بخش پایانی خط ۷ مترو تهران شنبه انجام می‌شود
بخشنامه رئیس قوه قضاییه درباره شرایط عفو معیاری ۱۴۰۴
سقوط مرگبار کارگر جوان در یک چاه ۱۵ متری در خیابان پیروزی
آماده‌باش ستاد مدیریت بحران شهر تهران در پی صدور هشدار هواشناسی
به ازای هر ۵۰۰۰ نفر تنها یک مسجد وجود دارد
برگزاری جشن پیامبر مهربانی در پردیس فرهنگی و سیاه‌چادر اقوام منطقه ۱۳
یکطرفه شدن مسیر شمال به جنوب جاده چالوس از ساعت ۱۷ امروز
وقوع دو فقره تصادف مرگبار در جاده‌ها و فوت ۱۱ نفر
مرکز عملیات مشترک مرزی ایران و عراق برای مبارزه با مواد مخدر ایجاد شود
صدور کیفرخواست ۴ نفر از عوامل جاسوسی رژیم صهیونیستی و مرتبط با موساد
استفاده از ظرفیت طرح شهید زین‌الدین برای جذب نیرو در سازمان محیط‌زیست
انهدام ۱۷۰۰ باند موادمخدر در ۹ ماهه ۲۰۲۵ از سوی ایران
تعزیرات حکومتی ایران‌خودرو را نقره داغ کرد
آماده‌سازی ناوگان اتوبوسرانی ویژه معلولان برای سال تحصیلی جدید
محکومان جرایم کلان، مشمول عفو معیاری مقام معظم رهبری نمی‌شوند
کیفیت «قابل قبول» هوای پایتخت
۴ جاده پرتصادف کشور کدامند؟ / شهریور؛ مرگبار‌ترین ماه سال در تصادفات
نبود ابزار‌های مناسب کنترل سوانح در کشور/ نصب ۵۰۰ دوربین ثبت تخلفات رانندگی تا پایان سال