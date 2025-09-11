باشگاه خبرنگاران جوان ـ یکصد و هشتاد و هشتمین پویش امید و افتخار شنبه ۲۲ شهریور ماه توسط شهرداری تهران برگزار می‌شود.

در قالب این پویش تست گرم بخش پایانی خط ۷ و افتتاح ورودی دوم ایستگاه آهنگ با حضور شهردار تهران برگزار خواهد شد.

خط ۷ که عمیق‌ترین خط مترو تهران است از شهرک امیرالمؤمنین در کنار ورزشگاه تختی تهران، در شرق تهران آغاز شده و پس از طی مسیر شرقی- غربی و تقاطع در ایستگاه مترو شهدای هفده شهریور با خط ۶ (سکوی خط ۶ در دست ساخت)، در ایستگاه مترو میدان محمدیه با خط ۱، در ایستگاه مترو مهدیه با خط ۳، از ایستگاه مترو بریانک به سمت شمال متمایل می‌شود و در ایستگاه مترو شهید نواب صفوی با خط ۲، در ایستگاه مترو توحید با خط ۴ و در ایستگاه مترو دانشگاه تربیت مدرس با خط ۶ تقاطع خواهد داشت و سپس در امتداد بزرگراه چمران ادامه پیدا می‌کند و پس از عبور از کنار برج میلاد، وارد میدان صنعت در شهرک غرب شده و در انتها به میدان کتاب در سعادت آباد می‌رسد.

