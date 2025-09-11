باشگاه خبرنگاران جوان - سیداحمدرضا خضری در نشست منطقه ۵ کارگروه ملی جذب دانشجوی خارجی در دانشگاه کردستان با اشاره به اهمیت جذب دانشجوی بین‌الملل در شرایط کنونی کشور، افزود: تاریخ ایران تاکنون با چالش‌های متعددی مواجه بوده، اما دوره کنونی با اهمیت و حساسیت ویژه‌ای همراه است و موفقیت در جذب دانشجویان بین‌الملل، نیازمند عبور موفق از این پیچ تاریخی است.

وی با بیان اینکه تحقق اهداف علمی و فرهنگی کشور در عرصه بین‌الملل، مستلزم برنامه‌ریزی دقیق و همکاری همه نهادهاست، ادامه داد: همکاران ما در دانشگاه کردستان و سازمان امور دانشجویان تلاش‌های زیادی انجام داده‌اند تا مقدمات این نشست فراهم شود و امیدواریم این اقدامات، به دستاورد‌های ملموس و تحقق اهداف تعیین شده در جذب دانشجویان بین‌الملل منجر شود.

خضری با اشاره به تأثیر شرایط بین‌المللی و امنیتی بر روند جذب دانشجویان، اضافه کرد: با وجود ظرفیت و توانمندی موجود، دستیابی به اهداف جذب دانشجویان بین‌الملل چالش‌برانگیز است.

مشاور وزیر علوم افزود: برنامه‌ریزی‌ها بر مبنای افزایش حداقل نیمی از ظرفیت تعیین شده و تمرکز بر کشور‌های همسایه و منطقه، از جمله عراق، افغانستان، ترکیه و پاکستان صورت گرفته است، ضمن اینکه اصلاح چارچوب مدیریتی و تسهیل فرآیند‌های دانشگاهی، از اقدامات در دست اجراست.

معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان امور دانشجویان نیز در این نشست گفت: هدف ما جذب ۳۲۰ هزار دانشجوی خارجی است و این موضوع از سطوح عالی تصمیم‌گیری کشور، از جمله رئیس جمهور، پیگیری می‌شود.

سعید حبیبا اظهار کرد: ظرفیت علمی دانشگاه‌های کشور و سابقه مثبت در همکاری‌های بین‌المللی، فرصت ارزشمندی است که باید به نحو بهینه استفاده شود تا حضور دانشجویان خارجی به گفتمان ملی و برنامه‌ریزی استراتژیک تبدیل شود.

وی افزود: دانشجوی خارجی باید بتواند حساب بانکی افتتاح کند، سیم کارت بین‌المللی داشته باشد، بیمه شود و امکان اشتغال موقت نیز برای او فراهم باشد.

معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان ادامه داد: در دولت سیزدهم، آیین‌نامه‌ای جامع در این زمینه تدوین شد که ضمن تسهیل ثبت‌نام و اشتغال، ساماندهی خدمات رفاهی و آموزشی دانشجویان خارجی را نیز مدنظر قرار داده است.

حبیبا با تأکید بر اهمیت همکاری دانشگاه‌ها و نقش نهاد‌های منطقه‌ای، اضافه کرد: دانشگاه‌های کرمانشاه، ایلام و سایر مراکز علمی کشور ظرفیت‌های بسیار خوبی دارند و امیدواریم با برنامه‌ریزی دقیق، نظارت مستمر و مشارکت همه دانشگاه‌ها، جذب و حضور دانشجویان بین‌الملل را در کشور به سطح مطلوب و استاندارد جهانی برسانیم.