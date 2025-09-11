باشگاه خبرنگاران جوان ـ استودیو «طراحان سفید» با بیش از یک دهه تجربه در تولید بازی‌های دیجیتال، نرم‌افزارهای تعاملی و پروژه‌های دانش‌بنیان، سابقه موفقی در بازار داخلی و بین‌المللی دارد. این استودیو علاوه بر بازی شاهین، در پروژه‌های دیگری با اپراتورها و… همکاری داشته و توانسته محصولات تجاری و فرهنگی موفقی عرضه کند.

پروژه شاهین ۲ یک مجموعه بازی در دو بخش است؛ «شاهین: وعده صادق» و «شاهین ۲». بخش اول با هدف روایت محتوای مستند و ملی پیرامون عملیات وعده صادق و جنگ ایران و رژیم جعلی اسرائیل تولید می‌شود و بخش دوم، نسخه اصلی و پیشرفته مجموعه است که در یک بازه ۱۲ ماهه توسعه داده شده و تمرکز ویژه بر تجربه آنلاین و بخش داستانی چند فصلی خواهد داشت.

بازی «شاهین» نخستین‌بار در سال ۱۳۹۶ توسط استودیو طراحان سفید منتشر شد. این بازی در سبک نبردهای هوایی توانست با ترکیب روایت داستانی، مراحل متنوع و شبیه‌سازی واقع‌گرایانه، توجه بیش از چهار میلیون کاربر ایرانی را جلب کند. در طی سال‌ها چندین به‌روزرسانی دریافت کرد، جایزه بهترین بازی سال را دریافت کرده و به‌عنوان یکی از معدود بازی‌های دانش‌بنیان ایرانی شناخته شد.

با توجه به تحولات اخیر و نیاز به محتوای بومی و ملی در قالب بازی، تصمیم به توسعه دو نسخه جدید گرفته شد که می‌توان به شاهین: وعده صادق (میان‌نسخه مستقل برای بازآفرینی داستان قبلی و روایت عملیات وعده صادق) و شاهین ۲ (نسخه اصلی و پیشرفته با تمرکز بر تجربه آنلاین و صادرات) اشاره کرد.

اهداف ساخت این بازی به لحاظ محتوایی، روایت دقیق و ملی از نبردهای ایران، تقویت هویت فرهنگی در بستر بازی‌های دیجیتال، به لحاظ فنی، ارتقای موتور بازی، گرافیک سه‌بعدی، و ارائه قابلیت‌های آنلاین، به لحاظ اقتصادی، ایجاد جریان درآمدی پایدار و ورود به بازارهای بین‌المللی (علی‌الخصوص MENA و CIS) است.

«شاهین: وعده صادق» یک نسخه مستقل از مجموعه شاهین است که علاوه بر بازآفرینی داستان نسخه اول، دارای بخش مأموریت‌های روزانه و یک خط داستانی ویژه درباره عملیات وعده صادق و نبرد با رژیم جعلی اسرائیل و ارتش تروریست آمریکا در قالب مراحل داستانی متنوع است. این نسخه با سیستم پیشرفت بازیکن و مدل درآمدی مبتنی بر حمایت مردمی طراحی شده و نقش مهمی در ارائه محتوای سرگرمی مناسب با فضای فرهنگی و اجتماعی کشور را ایفا خواهد کرد.

بخشی از بازی به عنوان دانش‌نامه، با تمرکز بر روایت توان دفاعی و قدرت نظامی کشور، آشنایی با فرماندهان شهید و شهدای مظلوم جنگ با رژیم صهیونی با مدل روایت محور و گرافیکی، کاربران با این موارد مهم آشنا می‌کند. همچنین در بازی امکان رقابت و برگزاری لیگ‌های آنلاین با سایر بازیکنان، ارتقا تدریجی بازیکن با دریافت رتبه‌های نظامی بالاتر را نیز داراست.

این پروژه، ذیل پروژه بزرگ «شاهین ۲»، نسخه اصلی و پیشرفته این مجموعه است که این بازی با بخش داستانی، گرافیک و محیط‌سازی ارتقا یافته، نبردهای آنلاین در دست تولید قرار دارد.

ویژگی‌ها و مزیت‌های رقابتی شامل بومی بودن محتوا و هم‌سویی با ارزش‌های ملی، دانش‌بنیان بودن پروژه، سابقه موفق نسخه اول و جامعه کاربری، تکنولوژی شبیه‌سازی پرواز بر اساس داده‌های واقعی و هوش مصنوعی و استفاده از زیرساخت بومی زیرساخت قاصد برای ارتباطات آنلاین و تحت شبکه است.

این بازی می‌تواند جایگزین بازی‌های خارجی مانند Ace Combat، Modern Warplanes شود.

منبع: مهر