باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - روز سوم از مسابقات بین‌المللی رولبال عمان با برد منصف ایران مقابل نماینده امارات آغاز شد.

در این رقابت شاگردان صفی‌یاری مقابل تیم باشگاهی امارات صف‌آرایی کردند و در پایان توانستند با ثبت نتیجه ۹ بر صفر و گلباران کردن حریف به سومین برد خود در این رقابت‌ها دست پیدا کنند.

با ثبت این نتیجه نماینده ایران به عنوان صدرنشین گروه خود گام به مرحله نیمه‌نهایی مسابقات گذاشت.

تیم منصف مازندران در مرحله مقدماتی تیم‌های صلاح و ینکوئل عمان، اسکورپیونس امارات را شکست داد.

حریف منصف در این مرحله پس از انجام دیدار‌های امروز مشخص خواهد شد.

سینا تاجیک، سهیل بهرمانی، اوکتای نوید، امید داوری، رادین مجرین، سید محسن سید عاشور، علی دیانت، سلمان عربی، امیر محمد سهیلی بخش، محمد عسگری و امیر حسین فرخی اعضای این تیم را تشکیل می‌دهند.