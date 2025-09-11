مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت: بتدریج با نفوذ جریانات شمالی به سواحل دریای خزر در شرق اردبیل، گیلان و سواحل مازندران، ابرناکی بارش باران، وزش باد و کاهش نسبی دما رخ می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: امشب با گذر موج تراز میانی از شمال غرب کشور در نیمه شمالی آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل افزایش ابر گاهی رگبار و رعد وبرق و وزش باد و در ارتفاعات زاگرس شمالی افزایش ابر، گاهی رگبار پراکنده پیش بینی می شود.

وی ادامه داد: بتدریج با نفوذ جریانات شمالی به سواحل دریای خزر در شرق اردبیل، گیلان و سواحل مازندران، ابرناکی بارش باران، وزش باد و کاهش نسبی دما رخ می دهد و دریای خزر مواج و متلاطم خواهد بود.

او بیان کرد: روز جمعه در سواحل دریای خزر خراسان شمالی و ارتفاعات البرز این وضعیت ادامه خواهد داشت. همچنین طی دو روز اخیر در نوار شمالی کشور وزش باد و کاهش نسبی دما انتظار می رود،

ضیائیان توضیح داد: روز شنبه گستره بارش در شمال و شرق آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان و غرب مازندران و یکشنبه علاوه بر این مناطق در دامنه های جنوبی البرز شامل شمال استانهای زنجان، قزوین و البرز نیز افزایش ابر و رگبار و رعدو برق و وزش باد پیش بینی می شود.

وی افزود: در پنج روز آینده بویژه ساعات بعداز ظهر در جنوب سیستان و بلوچستان شرق هرمزگان و جنوب کرمان نیز افزایش ابر و رگبار و رعد وبرق و وزش باد شدید رخ می دهد.

او بیان کرد:همچنین در شمال شرق، شرق و مرکز کشور در برخی ساعات وزش باد شدید ، گرد وخاک و کاهش کیفیت هوا ادامه خواهد داشت تا یکشنبه دریای خزر و در سه روز آینده شرق خلیج فارس تنگه هرمز و دریای عمان مواج هستند.

