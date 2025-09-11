باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - نیرو‌های مسلح یمن امروز پنجشنبه، عملیات موشکی و پهپادی خود را علیه شهر‌های اشغالی از سر گرفتند. این عملیات گسترده‌ترین حمله از زمان آغاز رویارویی مستقیم با رژیم صهیونیستی توصیف شده است.

رسانه‌های دشمن به وقوع چندین عملیات که مناطق استراتژیک را هدف قرار داده بودند، اذعان کردند و آژیر‌های خطر در جنوب و مرکز فلسطین اشغالی به صورت بی‌وقفه به صدا درآمدند.

آنچه جبهه داخلی اسرائیل نامیده می‌شود، اعلام کرد که عملیات یمن، «وادی عربه» در «النقب»، فرودگاه «رامون» در «ام الرشراش» (ایلات)، و همچنین مواضع نظامی در «بئر اورا» را هدف قرار داده است. این بیانیه تأکید کرد که پس از ناکامی تلاش‌ها برای رهگیری، وضعیت آماده‌باش حداکثری در این مناطق برقرار شده است.

این حملات همزمان با گزارش‌های صهیونیستی بود که تأیید می‌کردند دست‌کم دو حمله یمنی در قلب اراضی اشغالی به ثبت رسیده است. رسانه‌های دشمن اشاره کردند که یکی از پهپاد‌ها مستقیما به سمت فرودگاه «رامون» حرکت کرده، در حالی که دیگری وارد حریم هوایی «ام الرشراش» (ایلات) شده است.

منابع همچنین توضیح دادند که اولین موج از پهپاد‌ها رهگیری نشده‌اند؛ این مسئله نشان‌دهنده ناتوانی سامانه‌های دفاعی صهیونیستی در برابر قابلیت‌های فزاینده یمن است.

وضعیت سردرگمی در داخل رژیم صهیونیستی با ادامه طولانی‌مدت به صدا درآمدن آژیر‌های خطر ادامه یافت. در این میان، محافل رسانه‌ای دشمن از یک حمله گسترده با منشأ یمن خبر دادند، در حالی که هنوز ابعاد کامل عملیات و نتایج نهایی آن اعلام نشده است، امری که نگرانی‌ها را در میان صهیونیست‌ها افزایش می‌دهد و آسیب‌پذیری جبهه داخلی آنها را آشکار می‌کند.

این حمله پهپادی در حین سخنرانی سید عبدالملک بدرالدین الحوثی رخ داد و میلیون‌ها صهیونیست را مجبور به پناه گرفتن در پناه‌گاه‌ها کرد؛ صحنه‌ای که تأیید می‌کند رژیم اشغالگر به صورت روزانه در تیررس فرسایش یمن قرار دارد.

این حمله گسترده یک روز پس از حمله اسرائیل به یمن صورت گرفت؛ حمله‌ای که در آن ساختمان روزنامه‌های «۲۶ سپتامبر» و «الیمن» در میان محله‌های مسکونی صنعا و مجتمع دولتی در الجوف هدف قرار گرفت و بیش از ۳۵ نفر شهید و ۱۳۱ نفر مجروح برجای گذاشت.

منبع: المسیره