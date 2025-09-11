یمن با آغاز یک عملیات موشکی و پهپادی گسترده، فرودگاه‌های راهبردی و پایگاه‌های نظامی در عمق اسرائیل، از جمله در النقب و ایلات، را هدف قرار دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - نیرو‌های مسلح یمن امروز پنجشنبه، عملیات موشکی و پهپادی خود را علیه شهر‌های اشغالی از سر گرفتند. این عملیات گسترده‌ترین حمله از زمان آغاز رویارویی مستقیم با رژیم صهیونیستی توصیف شده است.

رسانه‌های دشمن به وقوع چندین عملیات که مناطق استراتژیک را هدف قرار داده بودند، اذعان کردند و آژیر‌های خطر در جنوب و مرکز فلسطین اشغالی به صورت بی‌وقفه به صدا درآمدند.

آنچه جبهه داخلی اسرائیل نامیده می‌شود، اعلام کرد که عملیات یمن، «وادی عربه» در «النقب»، فرودگاه «رامون» در «ام الرشراش» (ایلات)، و همچنین مواضع نظامی در «بئر اورا» را هدف قرار داده است. این بیانیه تأکید کرد که پس از ناکامی تلاش‌ها برای رهگیری، وضعیت آماده‌باش حداکثری در این مناطق برقرار شده است.

این حملات همزمان با گزارش‌های صهیونیستی بود که تأیید می‌کردند دست‌کم دو حمله یمنی در قلب اراضی اشغالی به ثبت رسیده است. رسانه‌های دشمن اشاره کردند که یکی از پهپاد‌ها مستقیما به سمت فرودگاه «رامون» حرکت کرده، در حالی که دیگری وارد حریم هوایی «ام الرشراش» (ایلات) شده است.

منابع همچنین توضیح دادند که اولین موج از پهپاد‌ها رهگیری نشده‌اند؛ این مسئله نشان‌دهنده ناتوانی سامانه‌های دفاعی صهیونیستی در برابر قابلیت‌های فزاینده یمن است.

وضعیت سردرگمی در داخل رژیم صهیونیستی با ادامه طولانی‌مدت به صدا درآمدن آژیر‌های خطر ادامه یافت. در این میان، محافل رسانه‌ای دشمن از یک حمله گسترده با منشأ یمن خبر دادند، در حالی که هنوز ابعاد کامل عملیات و نتایج نهایی آن اعلام نشده است، امری که نگرانی‌ها را در میان صهیونیست‌ها افزایش می‌دهد و آسیب‌پذیری جبهه داخلی آنها را آشکار می‌کند.

این حمله پهپادی در حین سخنرانی سید عبدالملک بدرالدین الحوثی رخ داد و میلیون‌ها صهیونیست را مجبور به پناه گرفتن در پناه‌گاه‌ها کرد؛ صحنه‌ای که تأیید می‌کند رژیم اشغالگر به صورت روزانه در تیررس فرسایش یمن قرار دارد.

این حمله گسترده یک روز پس از حمله اسرائیل به یمن صورت گرفت؛ حمله‌ای که در آن ساختمان روزنامه‌های «۲۶ سپتامبر» و «الیمن» در میان محله‌های مسکونی صنعا و مجتمع دولتی در الجوف هدف قرار گرفت و بیش از ۳۵ نفر شهید و ۱۳۱ نفر مجروح برجای گذاشت.

منبع: المسیره

برچسب ها: حمله به اسرائیل ، انصارالله یمن ، موشک یمن
خبرهای مرتبط
آمریکا چندین فرد و نهاد مرتبط با انصارالله را تحریم کرد
اندیشکده اسرائیلی: یمن به تهدیدی جدی برای اسرائیل تبدیل شده است
حمله موشکی یمن به اراضی اشغالی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آنچه باید درباره ترور مهره کلیدی موثر در پیروزی ترامپ بدانیم
ترامپ در مورد حمله اسرائیل به قطر با نتانیاهو تماس تلفنی پرتنشی داشته است
سئول: رهبر کره شمالی جایگاه دخترش را به عنوان جانشین تثبیت کرده است
قطر میزبان نشست عربی-اسلامی در مورد حمله اسرائیل خواهد بود
هرتزوگ: اسرائیل «آماده توافق کامل» با حماس است!
سفیر انگلیس در آمریکا به دلیل ارتباط با اپستین اخراج شد
آکسیوس: ترامپ از نتانیاهو خواسته که دوباره به قطر حمله نکند
پنتاگون از کمک ۱۴.۲ میلیون دلاری به ارتش لبنان خبر داد
حدود ۲۰۰ هزار نفر به اعتراضات فرانسه پیوسته‌اند
کاخ سفید دموکرات‌ها را به حمایت از جرم و جنایت متهم کرد
آخرین اخبار
انتشار تصاویر مظنون تیراندازی به حامی ترامپ برای اولین بار
حملات گسترده یمن به اسرائیل؛ فرودگاه‌های اصلی هدف قرار گرفتند
قطر اخبار بازنگری در روابط امنیتی با آمریکا را تکذیب کرد
سفر منطقه‌ای رئیس امارات با هدف هماهنگی موضع کشور‌های حوزه خلیج فارس
سید الحوثی: تجاوز به قطر گسترش دامنه تجاوز به منطقه است
اف‌بی‌آی همچنان ناکام در پیدا کردن تک‌تیرانداز قاتل کرک
آمریکا چندین فرد و نهاد مرتبط با انصارالله را تحریم کرد
وابستگی نظامی؛ مانع بزرگ اروپا در تحریم اسرائیل
لهستان خواستار نشست اضطراری شورای امنیت درباره پهپاد‌های روسی شد
سفر شهباز شریف به قطر برای محکومیت حمله اسرائیل
تکذیب اتهام سوریه توسط حزب‌الله
حضور امیر قطر در مراسم تشییع پیکر شهدای حماس 
حمله اسرائیل به دوحه، جهان عرب را متحد کرد
گزارش واشنگتن پست از تلاش آمریکا و چین برای احیای روابط
کمک‌های ایران به زلزله‌زدگان افغانستان به ۲۲۰ تُن رسید
تغییرات گسترده در نهاد‌های امنیتی ترکیه؛ برکناری ۶۱ مقام ارشد
ارسال «بسته مشکوک» برای رئیس رژیم اسرائیل در لندن
«رایان‌ایر» به اسرائیل بازنمی‌گردد
فرانسه ۶۷۵ نفر را در اعتراضات بازداشت کرد
سفیر انگلیس در آمریکا به دلیل ارتباط با اپستین اخراج شد
هلند قصد دارد واردات از شهرک‌های صهیونیست‌نشین اسرائیل را ممنوع کند
قطر میزبان نشست عربی-اسلامی در مورد حمله اسرائیل خواهد بود
آکسیوس: ترامپ از نتانیاهو خواسته که دوباره به قطر حمله نکند
دستکم ۱۹ نفر در سیل ناگهانی اندونزی کشته شدند
سئول: رهبر کره شمالی جایگاه دخترش را به عنوان جانشین تثبیت کرده است
شورای امنیت در مورد لهستان تشکیل جلسه می‌دهد
انفجار تانکر گاز در بزرگراهی در مکزیک ۳ کشته و ۷۰ زخمی بر جا گذاشت + فیلم
مصر در مورد هدف قرار دادن حماس در خاک خود هشدار داده است
آنچه باید درباره ترور مهره کلیدی موثر در پیروزی ترامپ بدانیم
کاخ سفید دموکرات‌ها را به حمایت از جرم و جنایت متهم کرد