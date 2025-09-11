با اعلام یوفا فینال لیگ قهرمانان اروپا در فصل ۲۰۲۶/۲۷ در ورزشگاه متروپولیتانو اتلتیکو مادرید برگزار خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - ورزشگاه متروپولیتانو مادرید به عنوان میزبان فینال لیگ قهرمانان اروپا در فصل ۲۰۲۶/۲۷ انتخاب شد که قرار است شنبه ۵ ژوئن ۲۰۲۷ برگزار شود.

ورزشگاه متروپولیتانو در سال ۲۰۲۷ دهمین سالگرد خود را جشن خواهد گرفت.

این ورزشگاه که از سال ۲۰۱۷ ورزشگاه خانگی باشگاه اتلتیکو مادرید بوده، در محله روساس پایتخت اسپانیا واقع شده است. این ورزشگاه برای بار دومین میزبان فینال لیگ قهرمانان اروپا خواهد بود. فینال فصل ۲۰۱۸/۱۹ که لیورپول با نتیجه ۲-۰ تاتنهام را شکست داد، در این ورزشگاه برگزار شد.

شهر مادرید برای ششمین بار میزبان فینال لیگ قهرمانان خواهد بود. ورزشگاه سانتیاگو برنابئو میزبان فینال جام باشگاه‌های اروپا در سال‌های ۱۹۵۷، ۱۹۶۹، ۱۹۸۰ و لیگ قهرمانان اروپا در سال ۲۰۱۰ بوده است.

فینال فصل پیش ۲۰۲۵/۲۶ در ورزشگاه پوشکاش آرنا در شهر بوداپست پایتخت مجارستان برگزار خواهد شد.

برچسب ها: یوفا ، لیگ قهرمانان اروپا ، اتلتیکو مادرید ، فینال لیگ قهرمانان اروپا
