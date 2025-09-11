فیفا به فدراسیون فوتبال اعلام کرد آیمریک لاپورت می‌تواند برای اتلتیکو بیلبائو بازی کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - باشگاه اتلتیک بیلبائو اعلام کرد: فیفا به فدراسیون فوتبال اسپانیا (RFEF) اجازه داده است تا گواهی انتقال بین‌المللی (ITC) آیمریک لاپورت را از فدراسیون فوتبال عربستان سعودی دریافت کند.

به محض صدور این ITC، آیمریک لاپورت می‌تواند برای اتلتیک بیلبائو بازی کند.

پیش از این فیفا روز دوم سپتامبر ثبت لاپورت را رد کرده بود، به این ‏دلیل که مدارک انتقال او از النصر عربستان به موقع به فیفا نرسیده بود، اما ‏بررسی‌های تازه نشان داد که اسناد اصلی پیش از بسته‌شدن پنجره ‏نقل‌وانتقالات در ساعت ۲۳:۵۹ شب اول سپتامبر ارسال شده است و ‏مساله این بود که حجم بالای مستندات باعث تاخیر در بررسی شده ‏بود‎.‎

لاپورت پیش از انتقال ۶۵ میلیون یورویی به منچسترسیتی در ژانویه ۲۰۱۸، برای بیلبائو ۲۲۲ بازی انجام داده بود. ۲ سال پیش او با قراردادی سه ساله به ارزش ۳۰ میلیون یورو از سیتیزن‌ها جدا و به النصر عربستان پیوست.

او سالانه ۲۵ میلیون یورو از عربستانی‌ها دستمزد دریافت می‌کرد.

برچسب ها: فیفا ، اتلتیک بیلبائو ، فدراسیون فوتبال اسپانیا ، النصر عربستان
