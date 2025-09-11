باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - باشگاه اتلتیک بیلبائو اعلام کرد: فیفا به فدراسیون فوتبال اسپانیا (RFEF) اجازه داده است تا گواهی انتقال بینالمللی (ITC) آیمریک لاپورت را از فدراسیون فوتبال عربستان سعودی دریافت کند.
به محض صدور این ITC، آیمریک لاپورت میتواند برای اتلتیک بیلبائو بازی کند.
لاپورت پیش از انتقال ۶۵ میلیون یورویی به منچسترسیتی در ژانویه ۲۰۱۸، برای بیلبائو ۲۲۲ بازی انجام داده بود. ۲ سال پیش او با قراردادی سه ساله به ارزش ۳۰ میلیون یورو از سیتیزنها جدا و به النصر عربستان پیوست.
او سالانه ۲۵ میلیون یورو از عربستانیها دستمزد دریافت میکرد.