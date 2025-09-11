لاپورت پیش از انتقال ۶۵ میلیون یورویی به منچسترسیتی در ژانویه ۲۰۱۸، برای بیلبائو ۲۲۲ بازی انجام داده بود. ۲ سال پیش او با قراردادی سه ساله به ارزش ۳۰ میلیون یورو از سیتیزن‌ها جدا و به النصر عربستان پیوست. او سالانه ۲۵ میلیون یورو از عربستانی‌ها دستمزد دریافت می‌کرد.

پیش از این فیفا روز دوم سپتامبر ثبت لاپورت را رد کرده بود، به این ‏دلیل که مدارک انتقال او از النصر عربستان به موقع به فیفا نرسیده بود، اما ‏بررسی‌های تازه نشان داد که اسناد اصلی پیش از بسته‌شدن پنجره ‏نقل‌وانتقالات در ساعت ۲۳:۵۹ شب اول سپتامبر ارسال شده است و ‏مساله این بود که حجم بالای مستندات باعث تاخیر در بررسی شده ‏بود‎.‎