فرمانده انتظامی استان خوزستان گفت: هر کس خطوط قرمز پلیس را رد کند به شدت با آن برخورد قانونی صورت می‌پذیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- سردار "سید محمود میرفیضی" فرمانده انتظامی استان خوزستان در مراسم تشییع پیکر شهید والامقام اصغر بندری دلی در شهرستان ایذه اظهار داشت: این شهید عزیز یکی از نیروهای انتظامی جان بر کف شهرستان ایذه بود که برای امنیت و آرامش مردم از جان شیرین خود گذشت و البته همه همکاران ما راه شهید را ادامه می‌دهند و در مسیر خدمت به مردم، امنیت جامعه را بر آسایش شخصی خود ترجیح می‌دهند.

وی با اشاره به نقش پلیس در مقابله با ناامنی‌ها افزود: سوداگران مرگ و کسانی که دست به هنجارشکنی می‌زنند بدانند پلیس خط قرمز دارد و هر کس بخواهد از این خط عبور کند، بر اساس قانون و با همکاری دستگاه قضایی، با آنها برخورد خواهد شد.

فرمانده انتظامی استان خوزستان تأکید کرد: کسانی که باعث شهادت این پلیس پر تلاش شدند باید بدانند بدون تردید حکم قانونی درباره آنان اجرا خواهد شد و پلیس تا روشن شدن ابعاد این موضوع و برخورد قاطع با عوامل دخیل، موضوع را با جدیت پیگیری خواهد کرد.

منبع خبرگزاری پلیس 

برچسب ها: فرمانده انتظامی خوزستان ، تشییع شهدا
