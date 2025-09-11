تیم‌های پالایش نفت بندرعباس و شناور سازی قشم در هفته سوم لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های کشور برابر حریفان خود به یک برد و یک باخت دست یافتند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ عیسی چشم براه -تیم شناور سازی قشم در هفته سوم لیگ دسته اول فوتبال کشور امروز در ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس با نتیجه ۱-۰ تیم مس کرمان را در خانه شکست داد.

میلاد جهانی تک گل تیم شناور سازی قشم را به ثمر رساند. 

 دیگر نماینده استان تیم پالایش نفت بندرعباس در دیداری خارج از خانه با نتیجه ۱ بر ۰ برابر میزبان خود تیم نیروی زمینی تهران شکست خورد. 

تیم پالایش نفت بندرعباس با کسب ۴ امتیاز در جایگاه هشتم و تیم شناور سازی قشم با ۶ امتیاز در جایگاه سوم جدول رده بندی قرار دارند.

لیگ دسته اول فوتبال کشور جام آزادگان با حضور ۱۸ تیم در حال برگزار است.

