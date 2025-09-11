باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - داوید فان وِل، وزیر خارجه هلند، روز پنجشنبه سفیر روسیه در لاهه را به دلیل نقض حریم هوایی لهستان توسط مسکو در جریان حملاتش به اهدافی در اوکراین، احضار کرد.

فان وِل در پلتفرم «ایکس» (توییتر سابق) نوشت: «روسیه با نقض بی‌ملاحظه حریم هوایی لهستان، امنیت اروپایی ما را به خطر می‌اندازد. به همین دلیل، امروز سفیر روسیه را به وزارتخانه احضار کردم و محکومیت شدید خود را به او ابراز کردم.»

فان وِل با تاکید بر حمایت خود از لهستان، افزود: «ما همچنین درخواست خود را برای پایان دادن به جنگ تجاوزکارانه غیرقانونی علیه اوکراین تکرار کردیم.»

روز چهارشنبه، فرماندهی عملیات نیرو‌های مسلح لهستان در بیانیه‌ای اعلام کرد که شامگاه سه‌شنبه، در جریان «حمله روسیه» به خاک اوکراین، «تخلفات بی‌سابقه‌ای» در حریم هوایی لهستان رخ داده است.

نیرو‌های لهستانی از فعال‌سازی فوری اقدامات دفاعی خبر دادند و گفتند که آنها و متحدانشان با استفاده از رادار «ده‌ها شیء را که ممکن است تهدیدآمیز باشند، رصد کرده‌اند و تصمیم به خنثی‌سازی آنها گرفته شده، که برخی از آنها سرنگون شده‌اند.»

