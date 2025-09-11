روپوش مدارس تا ۳ سال بدون تغییر + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 \u0640 \u0645\u062f\u06cc\u0631 \u06a9\u0644 \u0627\u0646\u062c\u0645\u0646 \u0627\u0648\u0644\u06cc\u0627 \u0648 \u0645\u0631\u0628\u06cc\u0627\u0646 \u0622\u0645\u0648\u0632\u0634 \u0648 \u067e\u0631\u0648\u0631\u0634 \u0628\u0627 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u062e\u0628\u0631 \u0631\u0648\u067e\u0648\u0634 \u062f\u0627\u0646\u0634 \u0622\u0645\u0648\u0632\u0627\u0646 \u062a\u0627 \u06f3 \u0633\u0627\u0644 \u062a\u063a\u06cc\u06cc\u0631 \u0646\u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u062f \u060c\u06af\u0641\u062a: \u0641\u0631\u0648\u0634 \u0631\u0648\u067e\u0648\u0634 \u0628\u0627\u0644\u0627\u062a\u0631 \u0627\u0632 \u0646\u0631\u062e \u0645\u0635\u0648\u0628 \u062f\u0631 \u0645\u062f\u0627\u0631\u0633 \u0645\u0645\u0646\u0648\u0639 \u0627\u0633\u062a.\n