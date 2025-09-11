باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
روپوش مدارس تا ۳ سال بدون تغییر + فیلم

روپوش دانش آموزان تا ۳ سال تغییر نمی‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ مدیر کل انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش با اعلام خبر روپوش دانش آموزان تا ۳ سال تغییر نمی‌کند ،گفت: فروش روپوش بالاتر از نرخ مصوب در مدارس ممنوع است.

