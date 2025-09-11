دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر گفت: دو کشور ایران و عراق متعهد به ایجاد محیط امن‌تر برای شهروندان خود و طرف مقابل از طریق مقابله مؤثرتر با چالش‌های ناشی از قاچاق مواد مخدر هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ حسین ذوالفقاری نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر و هیأت همراه به دعوت وزیر بهداشت عراق که مسئولیت کمیسیون ملی مبارزه با مواد مخدر این کشور را برعهده دارد، به منظور شرکت در دومین نشست کمیته مشترک مبارزه با مواد مخدر دو کشور، به عراق سفر کرده‌اند.

وی در آخرین روز از حضور خود در کشور عراق، ضمن شرکت در دومین نشست کمیته مشترک مبارزه با مواد مخدر دو کشور، در مصاحبه مطبوعاتی مشترک شرکت کرد.

ذوالفقاری در این مصاحبه مطبوعاتی خاطرنشان کرد: تشکیل دومین کمیته مشترک ایران و عراق برای همکاری در مبارزه با قاچاق غیرقانونی مواد مخدر گامی مهم به سوی اتخاذ رویکردی واحد از طریق افزایش همکاری‌ها مخصوصاً همکاری‌های مرزی در مبارزه با مسائل مرتبط با مواد مخدر است.

نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر افزود: هدف این ابتکار، تقویت امنیت مرز‌های مشترک، تبادل اطلاعات عملیاتی و اجرای عملیات مشترک برای مقابله مؤثر، کاهش جرایم مرتبط با مواد مخدر و همچنین اشتراک‌گذاری تجارب موفق در زمینه‌های کاهش تقاضا بوده است.

وی متذکر شد: این همکاری باعث تقویت روابط بین ایران و عراق و ارتقای منافع متقابل در امنیت و اجرای قانون خواهد شد.

ذوالفقاری با تأکید بر اینکه هر دو کشور متعهد به ایجاد محیط امن‌تر برای شهروندان خود و طرف مقابل از طریق مقابله مؤثرتر با چالش‌های ناشی از قاچاق مواد مخدر هستند، متذکر شد: انتظار می‌رود مقابله با قاچاق مواد مخدر به ثبات و امنیت بیشتر در منطقه کمک کند.

منبع: مهر

برچسب ها: قاچاق مواد مخدر ، ایران ، عراق
خبرهای مرتبط
در نشست تخصصی موسسه کادراس مطرح شد:
رونمایی از راهبرد نوین اسرائیل در نبرد نامتقارن علیه ایران در جنگ ۱۲ روزه
ادعای نماینده آمریکا در شورای حکام: آماده‌ایم با حسن‌نیت با ایران مذاکره کنیم
انهدام ۱۷۰۰ باند موادمخدر در ۹ ماهه ۲۰۲۵ از سوی ایران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
صدور کیفرخواست ۴ نفر از عوامل جاسوسی رژیم صهیونیستی و مرتبط با موساد
آماده‌باش ستاد مدیریت بحران شهر تهران در پی صدور هشدار هواشناسی
سقوط مرگبار کارگر جوان در یک چاه ۱۵ متری در خیابان پیروزی
تعزیرات حکومتی ایران‌خودرو را نقره داغ کرد
وقوع دو فقره تصادف مرگبار در جاده‌ها و فوت ۱۱ نفر
مرکز عملیات مشترک مرزی ایران و عراق برای مبارزه با مواد مخدر ایجاد شود
یکطرفه شدن مسیر شمال به جنوب جاده چالوس از ساعت ۱۷ امروز
انهدام ۱۷۰۰ باند موادمخدر در ۹ ماهه ۲۰۲۵ از سوی ایران
تست گرم بخش پایانی خط ۷ مترو تهران شنبه انجام می‌شود
به ازای هر ۵۰۰۰ نفر تنها یک مسجد وجود دارد
آخرین اخبار
ایران و عراق متعهد به مقابله با چالش‌های ناشی از قاچاق موادمخدر هستند
تست گرم بخش پایانی خط ۷ مترو تهران شنبه انجام می‌شود
بخشنامه رئیس قوه قضاییه درباره شرایط عفو معیاری ۱۴۰۴
سقوط مرگبار کارگر جوان در یک چاه ۱۵ متری در خیابان پیروزی
آماده‌باش ستاد مدیریت بحران شهر تهران در پی صدور هشدار هواشناسی
به ازای هر ۵۰۰۰ نفر تنها یک مسجد وجود دارد
برگزاری جشن پیامبر مهربانی در پردیس فرهنگی و سیاه‌چادر اقوام منطقه ۱۳
یکطرفه شدن مسیر شمال به جنوب جاده چالوس از ساعت ۱۷ امروز
وقوع دو فقره تصادف مرگبار در جاده‌ها و فوت ۱۱ نفر
مرکز عملیات مشترک مرزی ایران و عراق برای مبارزه با مواد مخدر ایجاد شود
صدور کیفرخواست ۴ نفر از عوامل جاسوسی رژیم صهیونیستی و مرتبط با موساد
استفاده از ظرفیت طرح شهید زین‌الدین برای جذب نیرو در سازمان محیط‌زیست
انهدام ۱۷۰۰ باند موادمخدر در ۹ ماهه ۲۰۲۵ از سوی ایران
تعزیرات حکومتی ایران‌خودرو را نقره داغ کرد
آماده‌سازی ناوگان اتوبوسرانی ویژه معلولان برای سال تحصیلی جدید
محکومان جرایم کلان، مشمول عفو معیاری مقام معظم رهبری نمی‌شوند
کیفیت «قابل قبول» هوای پایتخت
۴ جاده پرتصادف کشور کدامند؟ / شهریور؛ مرگبار‌ترین ماه سال در تصادفات
نبود ابزار‌های مناسب کنترل سوانح در کشور/ نصب ۵۰۰ دوربین ثبت تخلفات رانندگی تا پایان سال