باشگاه خبرنگاران جوان ـ حسین ذوالفقاری نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر و هیأت همراه به دعوت وزیر بهداشت عراق که مسئولیت کمیسیون ملی مبارزه با مواد مخدر این کشور را برعهده دارد، به منظور شرکت در دومین نشست کمیته مشترک مبارزه با مواد مخدر دو کشور، به عراق سفر کرده‌اند.

وی در آخرین روز از حضور خود در کشور عراق، ضمن شرکت در دومین نشست کمیته مشترک مبارزه با مواد مخدر دو کشور، در مصاحبه مطبوعاتی مشترک شرکت کرد.

ذوالفقاری در این مصاحبه مطبوعاتی خاطرنشان کرد: تشکیل دومین کمیته مشترک ایران و عراق برای همکاری در مبارزه با قاچاق غیرقانونی مواد مخدر گامی مهم به سوی اتخاذ رویکردی واحد از طریق افزایش همکاری‌ها مخصوصاً همکاری‌های مرزی در مبارزه با مسائل مرتبط با مواد مخدر است.

نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر افزود: هدف این ابتکار، تقویت امنیت مرز‌های مشترک، تبادل اطلاعات عملیاتی و اجرای عملیات مشترک برای مقابله مؤثر، کاهش جرایم مرتبط با مواد مخدر و همچنین اشتراک‌گذاری تجارب موفق در زمینه‌های کاهش تقاضا بوده است.

وی متذکر شد: این همکاری باعث تقویت روابط بین ایران و عراق و ارتقای منافع متقابل در امنیت و اجرای قانون خواهد شد.

ذوالفقاری با تأکید بر اینکه هر دو کشور متعهد به ایجاد محیط امن‌تر برای شهروندان خود و طرف مقابل از طریق مقابله مؤثرتر با چالش‌های ناشی از قاچاق مواد مخدر هستند، متذکر شد: انتظار می‌رود مقابله با قاچاق مواد مخدر به ثبات و امنیت بیشتر در منطقه کمک کند.

منبع: مهر