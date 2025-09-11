نتانیاهو، پس از امضای طرحی برای گسترش شهرک‌سازی‌ها در کرانه باختری مدعی شد که قبلا متعهد شده بود که دولت فلسطینی تشکیل نخواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم تروریستی اسرائیل پس از امضای توافق‌نامه طرح «E۱» برای گسترش شهرک‌سازی‌ها در کرانه باختری در نزدیکی قدس، اعلام کرد که قبلا متعهد شده بود که کشور فلسطینی تشکیل نخواهد شد و واقعا نیز هیچ دولت فلسطینی‌ای برپا نخواهد شد.

نتانیاهو همچنین ادعا کرد که «آنچه در غزه آغاز شد، در غزه به پایان خواهد رسید و ما حماس را شکست خواهیم داد. ما با عزم راسخ در تمام جبهه‌ها برای دستیابی به یک چیز کار می‌کنیم و آن همیشگی بودن اسرائیل است.»

پیش از این «بزالل اسموتریچ» وزیر دارایی تندرو رژیم صهیونیستی پنجشنبه طرح شهرک‌سازی E ۱ و آغاز برنامه‌ای برای اتصال شهرک صهیونیستی «معالیه ادومیم» به قدس اشغالی گفت: ما هزاران هکتار (از اراضی کرانه باختری) را مصادره و میلیارد‌ها دلار سرمایه‌گذاری می‌کنیم تا یک میلیون شهرک‌نشین یهودی را وارد کرانه باختری کنیم.

این طرح با مخالفت گسترده جهانی رو‌به‌رو شد. جنبش حماس تأکید کرد که طرح شهرک‌سازی رژیم اشغالگر گامی خطرناک با هدف قطع ارتباط جغرافیایی دو شهر رام‌الله و بیت لحم است.

سازمان ملل، اتحادیه اروپا و انگلیس از جمله نهاد‌ها و کشور‌هایی هستند که این طرح را ناقض قوانین بین‌المللی دانسته و خواستار توقف آن شده‌اند.

منبع: النشره

