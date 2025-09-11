باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - صندوق بینالمللی پول (IMF) اعلام کرد که اقتصاد آمریکا پس از سالها مقاومت، شروع به نشان دادن نشانههایی از رکود کرده است. این روند با کند شدن تقاضای داخلی و کاهش رشد شغلی همراه است.
جولی کوزاک، مدیر ارتباطات صندوق اظهار داشت که تورم در مسیر دستیابی به هدف دو درصدی فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) قرار دارد، اما خطراتی وجود دارد که ممکن است باعث افزایش آن شود. او این خطرات را تا حد زیادی به تعرفههایی نسبت داد که دولت ترامپ بر واردات وضع کرده است.
او افزود که بازبینی و کاهش آمار اشتغال در آمریکا که این هفته اعلام شد، «کمی بزرگتر» از میانگین تاریخی بوده است. کارشناسان صندوق بینالمللی پول، قرار است در بررسی اقتصادی خود که برای ماه نوامبر برنامهریزی شده است، دادهها را با مقامات آمریکایی بازبینی کنند.
در سالهای اخیر، آمریکا با تورم بالایی روبرو بود که بانک مرکزی این کشور (فدرال رزرو) برای مهار آن، نرخ بهره را به صورت مداوم افزایش داد. فدرال رزرو هدف تورم خود را ۲ درصد تعیین کرده است. در این خبر، صندوق بینالمللی پول تأیید میکند که تورم در مسیر کاهش قرار دارد، اما به ریسکهای احتمالی که میتواند آن را دوباره بالا ببرد، اشاره میکند.
منبع: النشره