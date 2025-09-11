شهریور، نصاب شکن تصادفات + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 \u0640 \u062f\u0631 \u0628\u062e\u0634 \u062a\u0635\u0627\u062f\u0641\u0627\u062a\u060c \u0641\u0648\u062a\u06cc\u200c\u0647\u0627\u06cc \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0627\u0632 \u0633\u0627\u0644 \u06f1\u06f3\u06f9\u06f9 \u062a\u0627 \u067e\u0627\u06cc\u0627\u0646 \u06f1\u06f4\u06f0\u06f3\u060c \u06f9\u06f1\u06f4\u06f4 \u0646\u0641\u0631 \u0628\u0647 \u0628\u0648\u062f\u0646\u062f \u06a9\u0647 \u062a\u0642\u0631\u06cc\u0628\u0627\u064b \u062f\u0631 \u0645\u062d\u062f\u0648\u062f\u0647 \u0639\u062f\u062f\u06cc \u06f2\u06f0 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u0633\u0627\u0644\u0627\u0646\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n