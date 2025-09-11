معاون وزیر خارجه آمریکا هشدار داد که تمجید یا توجیه قتل چارلی کرک، حامی تراکمپ می‌تواند برای شهروندان خارجی عواقب تنبیهی داشته باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - کریستوفر لاندو، معاون وزیر امور خارجه آمریکا هشدار داد که هر شهروند خارجی که از قتل «چارلی کرک» تمجید کند، آن را توجیه کند یا کم اهمیت جلوه دهد، ممکن است با اقدام تنبیهی آمریکا مواجه شود. 

لاندو در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «با توجه به ترور وحشتناک دیروز که یک چهره سیاسی برجسته را هدف گرفت، می‌خوام تکرار کنم: خارجی‌هایی که خشونت و نفرت را ستایش می‌کنند، در کشور ما از آنها استقبال نخواهد شد». 

او در ادامه نوشت: ««من از دیدن برخی در رسانه‌های اجتماعی که این رویداد را ستایش یا توجیه می‌کنند یا کم‌اهمیت جلوه می‌دهند، منزجر شده‌ام و به مقامات کنسولی دستور داده‌ام که اقدامات مناسب را انجام دهند». 

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز به خبرنگاران گفت: «این دولت معتقد است که ایالات متحده نباید به افرادی که حضورشان در کشور ما با منافع امنیت ملی همسو نیست، ویزا اعطا کند».

چارلی کرک ۳۱ ساله یک چهره مشهور نزدیک به ترامپ بود. او که یک اینفلوئنسر و مجری پادکست است و در دانشگاه‌های آمریکا رویداد‌های گفت‌و‌گو برگزار می‌کند، به جذب آرای نسل جوان برای دونالد ترامپ در انتخابات سال گذشته کمک زیادی کرد. او شب گذشته در میانه سخنرانی در دانشگاه یوتا هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. ضارب او از صحنه گریخته و جستجوی پلیس این کشور برای یافتن او ادامه دارد.

منبع: رویترز

