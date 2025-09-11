باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - بقعه متبرکه امامزاده سلیمان (ع) در روستای خور واقع در دامنههای کوهستانی ساوجبلاغ، با قدمتی که به دوره صفویه و حتی پیش از آن بازمیگردد، یکی از زیارتگاههای قدیمی و مورد احترام مردم منطقه است.
این بقعه که در دل طبیعت بکر و سرسبز شمال غرب استان البرز واقع شده، دارای معماری سنگی و سادهای است که گنبد مخروطیشکل آن جلوهای از سبک ساخت اماکن مذهبی در ادوار کهن را نشان میدهد.
زائران و اهالی منطقه، این مکان را نه تنها محلی برای نیایش و توسل، بلکه بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی روستای خور میدانند.
اگرچه اطلاعات دقیقی از سال ساخت اولیه بقعه در دست نیست، اما شواهد معماری و آثار باستانی یافتشده در محوطه، قدمت آن را تا چند قرن پیش تخمین میزنند.
این زیارتگاه در کنار طبیعت چشمنواز، چشمهها، باغهای اطراف و دیگر جاذبههای طبیعی، به یکی از مقاصد مذهبی-گردشگری محبوب در منطقه تبدیل شده است.
روستای خور در ۸ سال دفاع مقدس ۵۱ شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده است