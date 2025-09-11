بنای مذهبی امام‌زاده سلیمان (ع) در روستای خور از توابع شهرستان ساوجبلاغ، یکی از اماکن تاریخی و زیارتی شاخص استان البرز است که هر ساله میزبان زائران و طبیعت‌دوستان از نقاط مختلف کشور است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - بقعه متبرکه امام‌زاده سلیمان (ع) در روستای خور واقع در دامنه‌های کوهستانی ساوجبلاغ، با قدمتی که به دوره صفویه و حتی پیش از آن بازمی‌گردد، یکی از زیارتگاه‌های قدیمی و مورد احترام مردم منطقه است.

این بقعه که در دل طبیعت بکر و سرسبز شمال غرب استان البرز واقع شده، دارای معماری سنگی و ساده‌ای است که گنبد مخروطی‌شکل آن جلوه‌ای از سبک ساخت اماکن مذهبی در ادوار کهن را نشان می‌دهد.

زائران و اهالی منطقه، این مکان را نه تنها محلی برای نیایش و توسل، بلکه بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی روستای خور می‌دانند.

اگرچه اطلاعات دقیقی از سال ساخت اولیه بقعه در دست نیست، اما شواهد معماری و آثار باستانی یافت‌شده در محوطه، قدمت آن را تا چند قرن پیش تخمین می‌زنند.

این زیارتگاه در کنار طبیعت چشم‌نواز، چشمه‌ها، باغ‌های اطراف و دیگر جاذبه‌های طبیعی، به یکی از مقاصد مذهبی-گردشگری محبوب در منطقه تبدیل شده است.

روستای خور در ۸ سال دفاع مقدس ۵۱ شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده است

برچسب ها: بنای تاریخی ، امام زاده
خبرهای مرتبط
حضور خدام رضوی در شهرستان کوهبنان
با اولین بانوی حاکم مسلمان در ایران آشنا شوید
آیین رونمایی از ضریح مطهر امامزاده سید محمد مایان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بقعه امام‌زاده سلیمان (ع)؛ پیوند معنویت و تاریخ در دل طبیعت روستای خور
بازگشت پردیس سینمایی ۹ دی هشتگرد؛ فرصتی تازه برای مردم غرب البرز در روز ملی سینما
آخرین اخبار
بازگشت پردیس سینمایی ۹ دی هشتگرد؛ فرصتی تازه برای مردم غرب البرز در روز ملی سینما
بقعه امام‌زاده سلیمان (ع)؛ پیوند معنویت و تاریخ در دل طبیعت روستای خور
روش‌های مشارکت مردم البرز در پویش استانی جشن عاطفه‌ها
خبر خوب برای اهالی گلسار