وزیر امورخارجه در گفتگو با باشگاه خبرنگاران؛

آمریکا اگر مشکلی ایجاد نکند، سفر نیویورک انجام خواهد شد + فیلم

وزیر امورخارجه در مورد سفر آتی رئیس جمهور به نیویورک برای سخنرانی سالیانه در سازمان ملل توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ عراقچی وزیر امورخارجه گفت: اگر آمریکا مشکلی برای ویزا ایجاد نکند، سفر نیویورک حتما انجام خواهد شد.

 
