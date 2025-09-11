آمریکا اگر مشکلی ایجاد نکند، سفر نیویورک انجام خواهد شد + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 \u0640 \u0639\u0631\u0627\u0642\u0686\u06cc \u0648\u0632\u06cc\u0631 \u0627\u0645\u0648\u0631\u062e\u0627\u0631\u062c\u0647 \u06af\u0641\u062a: \u0627\u06af\u0631 \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627 \u0645\u0634\u06a9\u0644\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0648\u06cc\u0632\u0627 \u0627\u06cc\u062c\u0627\u062f \u0646\u06a9\u0646\u062f\u060c \u0633\u0641\u0631 \u0646\u06cc\u0648\u06cc\u0648\u0631\u06a9 \u062d\u062a\u0645\u0627 \u0627\u0646\u062c\u0627\u0645 \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u0634\u062f.\n\n\u00a0