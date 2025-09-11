دروازه بان کامرونی منچستریونایتد به صورت قرضی به ترابوزان اسپور ترکیه پیوست.

باشگاه خبرنگاران جوان جوان؛ سجاد هدایت پور - آندره اونانا دروازه‌بان باشگاه منچستریونایتد به صورت قرضی و تا پایان فصل ۲۰۲۵/۲۶ به ترابزون اسپور ترکیه پیوست.

اوانانا در اولین فصل حضورش در یونایتد به همراه هم تیمی هایش تحت هدایت اریک تن هاخ با پیروزی ۲ - ۱ مقابل منچستر سیتی در ورزشگاه ومبلی، جام حذفی انگلیس را به دست آورد.

باشگاه ترکیه‌ای تمام دستمزد دروازه‌بان کامرونی را پرداخت خواهد کرد، اما هیچ گزینه یا تعهدی برای خرید او ندارد.

اونانا ۲ سال پیش با قراردادی بالغ بر ۴۷.۲ میلیون پوند از اینترمیلان به منچستریونایتد پیوست. پس از آنکه روبن آموریم در روز آخر نقل و انتقالات سن لامنز دروازه‌بان آنتورپ را با ۱۸.۱ میلیون پوند به خدمت گرفت؛ اونانا اجازه جدایی پیدا کرد.

اونانا توسط اریک تن هاخ سرمربی وقت یونایتد جذب شد و در آن زمان به سومین دروازه‌بان گران‌قیمت تاریخ تبدیل شد.

او در تنها فصل حضورش در اینتر کمک کرد تا نراتزوری به فینال لیگ قهرمانان اروپا در سال ۲۰۲۳ برسد، اما ۲ سال حضورش در یونایتد با مجموعه‌ای از اشتباهات همراه بود.

اونانا در ۲ فصل گذشته دروازه‌بان اول یونایتد بود، اما در ماه آگوست توسط آموریم از ترکیب اصلی کنار گذاشته شد و فقط در جام اتحادیه بازی کرد. او در بازی مقابل تیم دسته دویی گریمزبی اشتباهات مهلکی داشت که منجر به حذف شیاطین سرخ از این مسابقات شد.