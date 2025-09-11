\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 \u0640 \u0639\u0631\u0627\u0642\u0686\u06cc \u0648\u0632\u06cc\u0631 \u0627\u0645\u0648\u0631\u062e\u0627\u0631\u062c\u0647 \u06af\u0641\u062a: \u062a\u062d\u0631\u06cc\u0645\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0642\u062a\u0635\u0627\u062f\u06cc \u0627\u0633\u0646\u067e\u200c\u0628\u06a9 \u0627\u0647\u0645\u06cc\u062a\u06cc \u0646\u062f\u0627\u0631\u062f \u0627\u0645\u0627 \u067e\u06cc\u0627\u0645\u062f\u0647\u0627\u06cc \u0633\u06cc\u0627\u0633\u06cc \u0622\u0646 \u0631\u0627 \u0628\u0627\u06cc\u062f \u062c\u062f\u06cc \u06af\u0631\u0641\u062a.\n