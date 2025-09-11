باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
عراقچی: تحریم‌های اقتصادی اسنپ‌بک در مقابل تحریم‌های آمریکا اهمیتی ندارد + فیلم

وزیر امور خارجه در خصوص تحریم‌های اقتصادی اسنپ بک توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ عراقچی وزیر امورخارجه گفت: تحریم‌های اقتصادی اسنپ‌بک اهمیتی ندارد اما پیامدهای سیاسی آن را باید جدی گرفت.

