باشگاه خبرنگاران جوان ـ آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد شامگاه پنج‌شنبه در تماس تلفنی با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان، راجع به موضوع هسته‌ای ایران و نیز تحولات منطقه‌ای گفت‌و‌گو کرد.

دبیر کل سازمان ملل متحد با استقبال از تفاهم اخیر در مورد نحوه تعامل ایران و آژانس، بر حمایت سازمان ملل از ادامه گفت‌و‌گو‌ها و روند دیپلماتیک در رابطه با موضوع هسته‌ای ایران تاکید کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان با تاکید بر عزم جمهوری اسلامی ایران برای صیانت از حقوق و منافع ملت ایران وفق معاهده منع اشاعه، ضرورت موضع‌گیری صریح و قاطع سازمان ملل متحد و همه کشور‌ها در محکومیت حملات غیرقانونی علیه تاسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران را یادآور شد. عراقچی رویکرد سه کشور اروپایی در نادیده‌گرفتن تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی و تهدید به بازگرداندن قطعنامه‌های لغوشده شورای امنیت را غیرمسئولانه و ناموجه دانست و تصریح کرد چنین رویکردی صرفا موجب پیچیده‌تر شدن موضوع خواهد شد.

عراقچی همچنین با اشاره به رویکرد مسئولانه جمهوری اسلامی ایران در انجام گفت‌و‌گو‌های سازنده با آژانس برای نیل به تفاهمی جهت ایفای تعهدات پادمانی ایران در وضعیت جدید ناشی از حملات غیرقانونی به تاسیسات هسته‌ای ایران، بر ضرورت درک ارزش و اهمیت این تحول از سوی طرف‌های اروپایی و اعضای شورای امنیت سازمان ملل تاکید کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان نسل‌کشی در فلسطین اشغالی و جنگ‌افروزی رژیم صهیونیستی را مهم‌ترین مساله روز دنیا دانست و ضمن محکوم‌کردن تجاوز تروریستی اخیر این رژیم به قطر، بر مسئولیت مشترک جامعه جهانی، سازمان ملل متحد و شخص دبیرکل برای توقف نسل‌کشی و مهار زدن بر سیطره‌طلبی و تجاوزگری اسرائیل تاکید کرد.