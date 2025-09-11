باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - سال‌ها تعطیلی سینما در هشتگرد باعث شده بود مردم این شهر از یکی از مهم‌ترین امکانات فرهنگی محروم باشند. سالن‌های خاموش و صندلی‌های خالی تنها یادگاری از خاطرات سینما در شهر بود.

پیگیری‌های مستمر «خبر البرز» و مطالبه گسترده مردم بالاخره نتیجه داد و پس از حدود ۵ سال تعطیلی، پردیس سینمایی ۹ دی هشتگرد فعالیت خود را از سر گرفت.

اکنون مردم هشتگرد و غرب استان البرز می‌توانند در فضایی نوسازی‌شده و پویا شاهد اکران جدیدترین فیلم‌های روز کشور باشند و از تجربه‌ای تازه در دنیای هنر بهره‌مند شوند.

به مناسبت روز ملی سینما (۲۱ شهریور)، خبرنگاران سری به این مجموعه زدند تا از نزدیک حال و هوای دوباره جان گرفتن سینما در هشتگرد را تجربه کنند؛ جایی که هنر هفتم بار دیگر زندگی فرهنگی مردم شهر را روشن کرده و فرصتی تازه برای لذت بردن از سینما فراهم آورده است.