مهاجم فصل گذشته پرسپولیس به کوجالی اسپور ترکیه پیوست.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار دورسون مهاجم ترکیه ای فصل گذشته تیم فوتبال پرسپولیس به کوجالی‌اسپور ترکیه پیوست.

فصل گذشته پس از اینکه اسماعیل کارتال در میانه های فصل هدایت پرسپولیس را برعهده گرفت سردار دورسون با قراردادی ۱/۵ به سرخپوشان پایتخت پیوست، اما با جدایی کارتال و انتخاب وحید هاشمیان به عنوان سرمربی جدید پرسپولیس سردار دورسون علی رغم داشتن یک سال دیگر قرارداد با پرسپولیس در لیست مازاد هاشمیان قرار گرفت و در نهایت با دریافت بیش از ۳۸۰ هزار دلار حاضر به فسخ قراردادش شد.

دورسون در ۱۴ بازی برای پرسپولیس ۵ گل برای سرخپوشان به ثمر رساند. 

سردار دورسون

برچسب ها: سردار دورسون ، پرسپولیس ، وحید هاشمیان ، اسماعیل کارتال
خبرهای مرتبط
پرسپولیس برای فسخ قرارداد دورسون و مهری دست به جیب شد
دورسون: فسخ قراردادم ترجیح باشگاه پرسپولیس بود/ هواداران سرخپوش حلالم کنند
حدادی: اوریه را بعد از فیفادی در اختیار داریم
شافعی:
شاهد پولشویی و فساد برای دور زدن سقف قرارداد هستیم/ ظرف مدیریتی درویش پر شده است
داداش زاده: شانس در بازی پرسپولیس و سپاهان تاثیر دارد/ رفتن درویش بهتر از ماندنش است
مهاجم کامرونی گزینه مدنظر پرسپولیس
وقت رفتن رضا درویش از پرسپولیس است/ سرخپوشان نیاز به یک مدیر‌ی متخصص دارند
ادعای پیشکسوت پرسپولیس؛
سرخپوشان ۲ بازیکن نامدار خارجی می گیرند
سردار دورسون رسما از پرسپولیس جدا شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پرسپولیس و سپاهان نقره‌داغ شدند
داوران سرخابی‌ها مشخص شدند؛ سایه VAR روی سر لیگ
توصیف جالب اوتامندی از مسی
۲ بازیکن هاکی روی یخ جوانان دختر در لیگ مجارستان به میدان می‌روند
ورزشگاه متروپولیتانو میزبان فینال لیگ قهرمانان اروپا ۲۰۲۶/۲۷ شد
ادموند بزیک سرمربی تیم امید پرسپولیس شد
تساوی بدون گل در تقابل لژیونر‌ها ایرانی
هندبالیست‌های کمتر از ۱۷ سال ایران در مسیر قهرمانی آسیا
نیروی زمینی به رده سوم صعود کرد/ اوضاع مس کرمان وخیم شد
بازگشت ۲ داور الیت به لیگ برتر
آخرین اخبار
تیم جدید سردار دورسون مشخص شد + عکس
رسمی؛ آندره اونانا به ترابوزان اسپور پیوست
نیروی زمینی به رده سوم صعود کرد/ اوضاع مس کرمان وخیم شد
ادموند بزیک سرمربی تیم امید پرسپولیس شد
آیمریک لاپورت برای اتلتیکو بیلبائو بازی خواهد کرد
بازگشت ۲ داور الیت به لیگ برتر
ورزشگاه متروپولیتانو میزبان فینال لیگ قهرمانان اروپا ۲۰۲۶/۲۷ شد
تساوی بدون گل در تقابل لژیونر‌ها ایرانی
داوران سرخابی‌ها مشخص شدند؛ سایه VAR روی سر لیگ
۲ بازیکن هاکی روی یخ جوانان دختر در لیگ مجارستان به میدان می‌روند
پرسپولیس و سپاهان نقره‌داغ شدند
توصیف جالب اوتامندی از مسی
هندبالیست‌های کمتر از ۱۷ سال ایران در مسیر قهرمانی آسیا
النصر قهرمان لیگ عربستان می‌شود
کانوپولو قهرمانی آسیا؛ شکست جوانان ایران برابر چین‌تایپه در ثانیه‌های پایانی
ادامه اعتراض‌ها به حضور رکاب‌زنان رژیم صهیونی در اسپانیا؛ کار به گارد ملی کشید!
رونمایی از حریفان خاتون بم در لیگ قهرمانان زنان آسیا
مسابقات بین‌المللی رولبال عمان؛ صعود مقتدرانه نماینده ایران به مرحله نیمه نهایی
هافبک استقلال غایب نخستین بازی در لیگ قهرمانان آسیا
حمایت دوباره اسطوره فوتبال انگلیس از مردم فلسطین
جایزه طلایی ONZE DOR به دمبله رسید
اندر احوالات تاجرنیا در پست مدیرعاملی
ایتالیا در تلاش برای دفاع از عنوان قهرمانی/ بلژیک عضو لیگ ملت‌ها ۲۰۲۶
حمایت شوامنی از تفکرات متفاوت سرمربی رئال
جام جهانی تیراندازی؛ رستمیان و نکونام به مدال نرسیدند
رونالدو بزرگترین بازیکن تمام دوران لیگ پرتغال شد
پرافتخارترین کشتی‌گیران جهان/ موحد «کبیر» در بین برترین‌ها
مبارزه ۷ کشتی‌گیر ایرانی برای کشور‌های دیگر در قهرمانی جهان
پرسپولیس تمایلی به جذب مدافع سابق منچستر سیتی ندارد
تیم ملی با بازی برابر تیم‌های سطح پایین در کافا افت کرد/ با تغییر سرمربی به زمان کی روش بر می‌گردیم