مهاجم فصل گذشته پرسپولیس به کوجالی اسپور ترکیه پیوست.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار دورسون مهاجم ترکیه ای فصل گذشته تیم فوتبال پرسپولیس به کوجالی‌اسپور ترکیه پیوست.

فصل گذشته پس از اینکه اسماعیل کارتال در میانه های فصل هدایت پرسپولیس را برعهده گرفت سردار دورسون با قراردادی ۱/۵ به سرخپوشان پایتخت پیوست، اما با جدایی کارتال و انتخاب وحید هاشمیان به عنوان سرمربی جدید پرسپولیس سردار دورسون علی رغم داشتن یک سال دیگر قرارداد با پرسپولیس در لیست مازاد هاشمیان قرار گرفت و در نهایت با دریافت بیش از ۳۸۰ هزار دلار حاضر به فسخ قراردادش شد.

دورسون در ۱۴ بازی برای پرسپولیس ۵ گل برای سرخپوشان به ثمر رساند.