سرپرست باشگاه کاراماشین درباره علت حضور نداشتن تیم قهرمان فصل گذشته در لیگ دوومیدانی توضیحاتی بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - حسن شیرقوی سرپرست باشگاه کاراماشین درباره غیبت این باشگاه در لیگ دوومیدانی اظهار کرد: باشگاه کاراماشین هزینه کرد تا نام نیک برایش برجا بماند، اما با وضعیتی که در دوومیدانی حاکم است و مدیریت ناسالم احسان حدادی، این باشگاه تصمیم گرفت که در لیگ امسال تیمداری نکند. امسال هیئتهای دوومیدانی به نام آکادمیها در لیگ دوومیدانی شرکت کردند و ۴۰ سال دوومیدانی به عقب برگشته است.
او افزود: فدراسیون دوومیدانی به جای اینکه به سمت حرفهای گری و باشگاه داری در مسابقات لیگ برود، آکادمیها را وارد رقابتها کرد و اکنون هیچ تیمی در دوومیدانی نیست. کاراماشین تنها تیم کامل پارسال بود، که لیست ۲۵ نفره برای ۴ تیمش داده بود و حتی تیم نفت تهران یک تیم بزرگسال میدهد و حتی تیم در لیگ بانوان هم ندارد. تیم چادر ملو هم تیم کامل در لیگ دوومیدانی نیست و فقط در لیگ بانوان تیمداری میکند.
شیرقوی بیان کرد: من شنیدم که مدیر ورزش باشگاه چادر ملو گفته بود که نمیخواستیم در لیگ دوومیدانی تیم بدهیم، اما اگر هم قرار باشد در مسابقات باشیم فقط میخواهیم از بومیها استفاده کنیم، اما فدراسیون دوومیدانی از طریق استانداری و نماینده مجلس ما را تحت فشار گذاشتند که باید در لیگ شرکت کنید. از روزی که احسان حدادی به فدراسیون دوومیدانی آمده است، مسابقات صحرانوری و مسابقات داخل سالن را لغوو باشگاه داری را حذف کرد. جوانان دوومیدانی را نابود کرد. از آن طرف، حدادی بیان کرد که من ۱۰ تیم به لیگ دوومیدانی میآورم، اما دیدیم که این اتفاق نیفتاد و اول اسم هیئتها را، آکادمی گذاشت. حدادی قول کسب ۱۰ مدال داده بود، اما دیدیم با اتفاقاتی که در مسابقات آسیایی کره جنوبی افتاد، آبروی ایران را در جهان برد.
او ادامه داد: وزیر ورزش و جوانان از حدادی با در اختیار داشتن پرونده اخلاقی حمایت میکند. هر کسی بود، حدادی را با این همه پرونده اخلاقی در ریاست فدراسیون دوومیدانی نگه نمیداشت. ما این همه مدرک به حراست وزارت ورزش و اطلاعات ارائه دادیم، اما وقتی وزیر ورزش جلوی معترضان میایستد به طور حتم دوست دارد که حدادی همچنان رئیس بماند. یقین بمانید که دستشان در یک کاسه هست، چون اگر غیر از این باشد، وزیر ورزش صدای دوومیدانی کاران را میشنود.
سرپرست باشگاه کاراماشین گفت: یک صدم هزینهای که ما پارسال برای لیگ دوومیدانی کردیم در مسابقات باشگاهی هاکی نکردیم، اما ارزش باشگاه کاراماشین و مدیرعامل را در اینجا بیشتر میدانند. ما فقط به خاطر حضور داشتن کارگروه فاسد در لیگ دوومیدانی تیمداری نکردیم. مدیرعامل کاراماشین از حاشیه دور است و فرار میکند. جای تاسف است برای ورزشکارانی که مجانی برای لیگ دوومیدانی میدوند و آنها قهرمان ملی هستند، اما به عنوان عضو آکادمی در لیگ شرکت کردند. واقعا این کارها به دوومیدانی آسیب میزند و صد سال این رشته ورزشی را عقب میاندازد. حدادی در زمانی که ورزشکار بود یک روز در ایران نبوده است و ۲۰ سال پول کلان را به بهانه داشتن بهترین مربی، ما ساژور خوب و اسکان در هتل خوب در آمریکا هزینه کرده است، اما الان همه را از دوومیدانی فراری داده است. بزرگان دوومیدانی همانند فرزانه فصیحی، حسن تفتیان، حمیده اسماعیل نژاد در لیگ دوومیدانی شرکت نکردند. همچنین برای حسین رسولی نقشه کشیدند و با اتفاقاتی که برای او در کره جنوبی افتاد عمری ورزشی اش را نابود کردند.
شیرقوی بیان کرد: وزیر ورزش و جوانان و رئیس فدراسیون دوومیدانی از من شکایت کردند. وقتی ما مطالبه گری میکنیم به جای اینکه وزیر ورزش صدای ما را بشنود، از حدادی حمایت میکند. ما قصد داریم، دوهای خانوادگی و سلامت را در شهرها و استانها برگزار کنیم و در مسابقات باشگاهی هاکی هم قهرمان شدیم. همچنین ما مسابقات باشگاهی هاکی آسیا را آبان ماه در تبریز میزبان هستیم. به طور مثال اگر ما ۱۰۰ میلیارد تومان در دوومیدانی هزینه کردیم یک میلیارد هم در هاکی هزینه کردیم، اما بدون حاشیه قهرمان شدیم و تماشاگران زیادی هم در هاکی حضور دارند و سالن مسابقات پر از تماشاگر شده بود. در دوومیدانی حاشیه وجود دارد، چون تفکراتی که در این رشته ورزشی وجود دارد حاشیهها همیشه هست و ریشه کن نمیشود.
سرپرست تیم کاراماشین بیان کرد: حسن تفتیان و مریم طوسی در عمرشان در لیگ دوومیدانی شرکت نکرده بودند، اما ما با سیاست و مدیریتی که در باشگاه کاراماشین داشتیم این ورزشکاران را جذب کردیم تا برای جوانان ایجاد انگیزه کنیم و هزینهها را ۱۰ برابر کردیم و قراردادها را بالا بردیم تا اینکه از امسال قراردادهای لیگ دوومیدانی بالا برود، اما نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه صد سال هم به عقب افتاد. کدامیک از قهرمانان آسیایی و جهانی و ملی ما در لیگ دوومیدانی حضور دارند؟ تفتیان، فصیحی، اسماعیل نژاد و طوسی ویترین دوومیدانی هستند و اینها باید در لیگ حضور داشته باشند و وقتی این ورزشکاران در مسابقات باشگاهی نیستند نشان میدهد که دوومیدانی ما تعطیل است. احسان حدادی این ورزشکاران را فراری دادند و حتی تهدیدشان هم کرده است.
شیرقوی درباره اینکه احسان حدادی بیان کرده که دوومیدانی ۱۰ مدال در بازیهای آسیایی ناگویا کسب میکند، گفت: اصلا دوومیدانی یک مدال هم کسب نمیکند چه برسد به اینکه ۱۰ مدال بگیرد. اگر حراست و بازرسی به بدنه دوومیدانی ورود پیدا کنند متوجه میشوند چه کارهای خلاف قانونی در مدیریت فدراسیون انجام میشود. توسعه و پیشرفت دوومیدانی در دستورکار فدراسیون نیست. از وقتی که حدادی به دوومیدانی آمده است، پولی وارد فدراسیون نیاورده است. او بیان کرد که اگرسوت بزنم، دلار به فدراسیون دوومیدانی سرازیر میشود، اما این اتفاق نیفتاد.