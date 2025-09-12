باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - استان اصفهان از شنبه، ۲۲ شهریورماه ۱۴۰۴ میزبان رویداد ملی «ایران جان» است. مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان عصر پنجشنبه در حاشیه افتتاح و کلنگ‌زنی سه پروژه در شهر بهارستان این استان و در جمع خبرنگاران درباره کارکرد‌های رویداد ملی «ایران جان» و آمادگی استانداری برای هفته پیش‌رو گفت: ما از روز جمعه به پیشواز رویداد «ایران جان» می‌رویم. برنامه‌ای که در نظر دارد استان‌های کشورمان معرفی و نیمه‌های پنهان استان‌ها را احصاء بکند.

جمالی‌نژاد درباره تاثیر برگزاری چنین رویدادی در سطح ملی و استانی بیان کرد: یقین بدانید بسیاری از مردم کشورمان، حتی در همین اصفهان با جاذبه‌های استان آشنایی ندارند. با وجود اینکه ۲۲ هزار جاذبه تاریخی در اصفهان شناسایی شده، اما به همین میزان ناشناخته است. در شهر اصفهان بافت‌های تاریخی و ساختمان‌هایی از دوره‌های آل‌بویه، سلجوقیان و صفویه داریم، که همچنان نسبت به بازسازی آنها اقدامی صورت نگرفته است.

وی ادامه داد: امیدوارم «ایران جان» اصفهان را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین قطب‌های گردشگری کشور و صنایع دستی آن را که با بیش از ۲۰۰ گونه در جهان کم‌نظیر است، بیش از گذشته به چشم ایرانیان جلوه دهد. «ایران جان»، فرصتی ناب برای نمایان کردن ظرفیت‌های هر استان در سراسر سال است.

استاندار اصفهان به هم‌افزایی استانداری اصفهان و رسانه ملی برای جذب سرمایه‌گذاران اشاره کرد و گفت: برای نخستین‌بار با پوشش رسانه‌ای صداوسیما نمایشگاهی را پیش‌بینی کردیم. در ایزینکس (نخستین اکسپوی بین‌المللی سرمایه‌گذاری اصفهان) کیف‌های سرمایه‌گذاری و مجوز‌های بی‌نام را تعریف کردیم و قرار است طی این هفته بسیاری از سرمایه‌گذاران اصفهانی خارج از کشور، خارج استان یا کسانی را که به اصفهان علاقه دارند، جذب کنیم.

جمالی‌نژاد در پایان از اینکه اصفهان به‌عنوان سومین استان، میزبان رویداد ملی «ایران جان» است، ابراز خرسندی کرد و از اقدامات رسانه ملی و دست‌اندرکاران برنامه تشکر کرد.