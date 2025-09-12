باشگاه خبرنگاران جوان - برای برخی از کاربران قطعی برق مساوی با قطع شدن اینترنت شده است؛ مسئله‌ای که گلایه‌هایی به همراه داشته و نشان می‌دهد زیرساخت‌های ارتباطی کشور همچنان وابستگی جدی به پایداری شبکه برق دارند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد قطعی برق حتما باعث کاهش کیفیت خدمات ارائه شده به مردم می‌شود و برای اینکه یک ارتباط مناسب و باکیفیت ارائه شود، سایت و بی تی اس مورد نظر در منطقه باید به فعالیت خود ادامه دهد، اما به دلیل قطعی برق باتری‌های موجود در سایت‌ها تا یک بازه زمانی کوتاه روشن خواهد ماند، اما این باتری‌ها قرار نیست مساله ناترازی برق را حل کنند، بلکه قرار است آسیب ندیدن تجهیزات داخل سایت بواسطه قطعی‌های پیش بینی نشده را در حد نیم ساعت را مدیریت کنند.

در این راستا بهزاد اکبری معاون وزیر ارتباطات و رئیس شرکت ارتباطات زیرساخت کشور درباره تأثیر قطعی برق به مراکز داده اظهار کرد: در زمان قطعی برق به دیتاسنتر‌های ما (مراکز داده) آسیبی وارد نمی‌شود، البته تداوم آن آسیب خواهد زد.

وی تأکید کرد: برای دیتاسنتر‌های ما تدابیر لازم اندیشیده شده و یوپی‌اس کافی و دیزل ژنراتور دارند، بنابراین دیتاسنتر‌های ما قطع نمی‌شوند؛ اما حتما از این موضوع آسیب خواهند دید.

رئیس شرکت ارتباطات زیرساخت در پایان گفت: این تجهیزات برای شرایط اضطراری است و اینکه ما در طول روز مجبور شویم برای دیتاسنتر‌های خود از ژنراتور استفاده کنیم و یوپی‌اس‌های ما هر روز شارژ و دشارژ شوند، این موضوع قطعا می‌تواند به این تجهیزات آسیب وارد کند.

منبع: ایسنا