باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - حامد همایون، خواننده موسیقی پاپ در حاشیه افتتاحِ پروژههای استان اصفهان در جمع خبرنگاران درباره برگزاری کنسرتهای خیابانی گفت: قطعاً برگزاری کنسرتهای خیابانی اتفاق مبارکی است؛ بخصوص برای مردم عزیزی که موفق به حضور در کنسرت نشدهاند. از طرفی، برپایی کنسرت خیابانی رایگان آن هم در شرایطی که مشکلات اقتصادی وجود دارد، اتفاق مبارکی است. برگزاری چنین کنسرتهایی به مردم حال خوب میدهد.
همایون درباره برگزاری کنسرت در فضای باز اصفهان توضیح داد: ما به احترام زایندهرود قبول نکردیم کنسرت برگزار کنیم. با وجود اینکه تدارکهای زیادی دیده شده بود، استیج آنچنانی و ظرفیت بالایی برای حضور مردم در نظر گرفته شده بود، ولی مکان جابهجا و در جوار زایندهرود کنسرت برگزار شد. حتی استیج را روی پل خواجو هم نگذاشته بودند. وضعیت باندها هم به گونهای بود که ورودی و خروجی صداها رو به خیابان بود. بنابراین، خداروشکر اتفاقی برای پل خواجو نیفتاد. بهنظرم کنسرت خیابانی و شادی حق مردم است. من نمیگویم مشکلات مردم با کنسرت خیابانی حل میشود، اما همین دو ساعت کمک میکند مردم حال بهتری داشته باشند.
این خواننده در واکنش به دریافت مبالغ هنگفت بلیطهای کنسرت از مردم بیان کرد: دستمزد اجرای ما در حد بچههای ارکست و خیلی ناچیز بود. هنرمند باید طبق وظیفه خودش در مکانهایی اجرا بکند، که حال مردم را خوب بکند.
وی درباره چالش عمده موسیقی پاپ گفت: اگرچه موسیقی پاپ چالشهای مختلفی دارد، ولی اولین بحث بر سر اصلاحیههای مربوط به مجوز موسیقی است، که هنرمندان را درگیر میکند. مگر در ایران چه تعداد هنرمند داریم؟ ما همیشه درگیر مسائل میشویم، در حالی که نه سیاسی هستیم و نه کاری با سیاست داریم، بلکه میخواهیم دل مردم را شاد کنیم. البته مسیر هموارتر شده و رپرها هم به دنبال برپایی کنسرت هستند.
همایون درباره وضعیت موسیقی و صدور مجوز برپایی کنسرت در کشور گفت: باید شرایط به گونهای باشد که تمام هنرمندان به شکل برابر و نه سلیقهای فرصت برپایی کنسرت را داشته باشند.