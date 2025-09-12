باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از گلدن گلوب، بر اساس این طرح که «پیمان شهریه تافتس» نام گرفته است، بیشتر این دانشجویان کمک‌هزینه شهریه دریافت می‌کنند؛ اما برای هزینه‌های مسکن، خوراک، کتاب و سایر مخارج ممکن است وام ارائه شود. خانواده‌هایی با درآمد سالانه ۶۰ هزار دلار یا کمتر، بسته‌های کمک مالی بدون وام دانشجویی دریافت خواهند کرد. این تضمین‌ها تنها شامل دانشجویان داخلی آمریکا می‌شود.

سونیل کومار، رئیس دانشگاه تافتس در این باره گفت: هزینه آموزش عالی همچنان یک دغدغه بزرگ برای خانواده‌ها در سراسر کشور است. با پوشش شهریه برای دانشجویان خانواده‌های با درآمد کمتر از ۱۵۰ هزار دلار، نه تنها این بار را سبک می‌کنیم، بلکه پیام روشنی می‌فرستیم که تافتس متعهد است نیاز کامل همه دانشجویان خود را برآورده کند.

شهریه سالانه در تافتس بین ۸۳ تا ۹۳ هزار دلار است، اما بسیاری از دانشجویان پیش‌تر نیز مبلغ کامل را پرداخت نمی‌کردند. بر اساس تحلیل مؤسسه بروکینگز، یک خانواده با درآمد کمتر از ۱۳۵ هزار دلار معمولا در دانشگاه‌های خصوصی دارای سرمایه بزرگ مانند تافتس حدود ۳۶ هزار دلار در سال می‌پردازد؛ تقریباً نصف شهریه اعلام‌شده.

اقدام تافتس در ادامه روندی است که پیش‌تر دانشگاه‌هایی مانند هاروارد، MIT، آمهرست و بوادین در پیش گرفته‌اند و به دانشجویان خانواده‌های با درآمد کمتر از ۲۰۰ هزار دلار شهریه رایگان یا تخفیف کامل ارائه می‌دهند.

امسال، تافتس بیش از ۱۴۳ میلیون دلار برای کمک مالی به دانشجویان کارشناسی اختصاص داده است. حدود ۴۴ درصد از دانشجویان کارشناسی این دانشگاه کمک‌هزینه مبتنی بر نیاز دریافت می‌کنند و میانگین مبلغ این کمک‌ها ۵۵ هزار دلار است. همچنین، میزان وام دانشجویان تافتس معمولا کمتر از ۱۵ هزار دلار است، که بسیار پایین‌تر از میانگین کشوری نزدیک به ۴۰ هزار دلار است.

این تغییر در حالی رخ می‌دهد که دانشگاه با کاهش بودجه‌های فدرال و تهدید پروژه‌های تحقیقاتی روبه‌روست. با وجود این، مسئولان مالی تافتس تأکید کرده‌اند که دانشگاه توانایی عمل به این تعهد مالی را دارد.

