باشگاه خبرنگاران جوان - بیست و یکمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی جهان از ۲۱ شهریور تا ۶ مهر ۱۴۰۴ در فیلیپین برگزار خواهد شد و ۳۲ تیم در هشت گروه چهار تیمی در مرحله مقدماتی با هم به رقابت می‌پردازند.

گروه بندی مرحله مقدماتی به شرح زیر است:

گروه A: فیلیپین، ایران، مصر و تونس

گروه B: لهستان، هلند، قطر و رومانی

گروه C: فرانسه، آرژانتین، فنلاند و کره جنوبی

گروه D: آمریکا، کوبا، پرتغال و کلمبیا

گروه E: اسلوونی، آلمان، بلغارستان و شیلی

گروه F: ایتالیا، اوکراین، بلژیک و الجزایر

گروه G: ژاپن، کانادا، ترکیه و لیبی

گروه H: برزیل، صربستان، جمهوری چک و چین

برنامه کامل مرحله مقدماتی به شرح زیر است:

جمعه ۲۱ شهریور

ساعت ۱۴:۳۰ فیلیپین – تونس

شنبه ۲۲ شهریور

ساعت ۰۵:۳۰ بامداد آمریکا – کلمبیا

ساعت ۰۶:۰۰ صبح کانادا – لیبی

ساعت ۰۹:۰۰ کوبا – پرتغال

ساعت ۰۹:۳۰ ژاپن – ترکیه

ساعت ۱۳:۰۰ آلمان – بلغارستان

ساعت ۱۳:۳۰ هلند – قطر

ساعت ۱۶:۳۰ اسلوونی – شیلی

ساعت ۱۷:۰۰ لهستان – رومانی

یکشنبه ۲۳ شهریور

ساعت ۰۶:۰۰ صبح آرژانتین – فنلاند

ساعت ۰۹:۰۰ ایران – مصر

ساعت ۰۹:۳۰ اوکراین – بلژیک

ساعت ۱۳:۰۰ صربستان – جمهوری چک

ساعت ۱۳:۳۰ فرانسه – کره‌جنوبی

ساعت ۱۶:۳۰ برزیل – چین

ساعت ۱۷:۰۰ ایتالیا – الجزایر

دوشنبه ۲۴ شهریور

ساعت ۰۵:۳۰ بامداد کوبا – کلمبیا

ساعت ۰۶:۰۰ صبح ترکیه – لیبی

ساعت ۰۹:۰۰ آلمان – شیلی

ساعت ۰۹:۳۰ ژاپن – کانادا

ساعت ۱۳:۰۰ اسلوونی – بلغارستان

ساعت ۱۳:۳۰ هلند – رومانی

ساعت ۱۶:۳۰ آمریکا – پرتغال

ساعت ۱۷:۰۰ لهستان – قطر

سه‌شنبه ۲۵ شهریور

ساعت ۰۵:۳۰ بامداد برزیل – جمهوری چک

ساعت ۰۶:۰۰ صبح آرژانتین – کره جنوبی

ساعت ۰۹:۰۰ ایران – تونس

ساعت ۰۹:۳۰ اوکراین – الجزایر

ساعت ۱۳:۰۰ فیلیپین – مصر

ساعت ۱۳:۳۰ فرانسه – فنلاند

ساعت ۱۶:۳۰ صربستان – چین

ساعت ۱۷:۰۰ ایتالیا – بلژیک

چهارشنبه ۲۶ شهریور

ساعت ۰۵:۳۰ بامداد پرتغال – کلمبیا

ساعت ۰۶:۰۰ صبح قطر – رومانی

ساعت ۰۹:۰۰ بلغارستان – شیلی

ساعت ۰۹:۳۰ کانادا – ترکیه

ساعت ۱۳:۰۰ آمریکا – کوبا

ساعت ۱۳:۳۰ لهستان – هلند

ساعت ۱۶:۳۰ اسلوونی – آلمان

ساعت ۱۷:۰۰ ژاپن – لیبی

پنج‌شنبه ۲۷ شهریور

ساعت ۰۵:۳۰ بامداد برزیل – صربستان

ساعت ۰۶:۰۰ صبح فنلاند – کره جنوبی

ساعت ۰۹:۰۰ مصر – تونس

ساعت ۰۹:۳۰ بلژیک – الجزایر

ساعت ۱۳:۰۰ ایران – فیلیپین

ساعت ۱۳:۳۰ فرانسه – آرژانتین

ساعت ۱۶:۳۰ جمهوری چک – چین

ساعت ۱۷:۰۰ ایتالیا – اوکراین