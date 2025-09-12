باشگاه خبرنگاران جوان - بیست و یکمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی جهان از ۲۱ شهریور تا ۶ مهر ۱۴۰۴ در فیلیپین برگزار خواهد شد و ۳۲ تیم در هشت گروه چهار تیمی در مرحله مقدماتی با هم به رقابت میپردازند.
گروه بندی مرحله مقدماتی به شرح زیر است:
گروه A: فیلیپین، ایران، مصر و تونس
گروه B: لهستان، هلند، قطر و رومانی
گروه C: فرانسه، آرژانتین، فنلاند و کره جنوبی
گروه D: آمریکا، کوبا، پرتغال و کلمبیا
گروه E: اسلوونی، آلمان، بلغارستان و شیلی
گروه F: ایتالیا، اوکراین، بلژیک و الجزایر
گروه G: ژاپن، کانادا، ترکیه و لیبی
گروه H: برزیل، صربستان، جمهوری چک و چین
برنامه کامل مرحله مقدماتی به شرح زیر است:
جمعه ۲۱ شهریور
ساعت ۱۴:۳۰ فیلیپین – تونس
شنبه ۲۲ شهریور
ساعت ۰۵:۳۰ بامداد آمریکا – کلمبیا
ساعت ۰۶:۰۰ صبح کانادا – لیبی
ساعت ۰۹:۰۰ کوبا – پرتغال
ساعت ۰۹:۳۰ ژاپن – ترکیه
ساعت ۱۳:۰۰ آلمان – بلغارستان
ساعت ۱۳:۳۰ هلند – قطر
ساعت ۱۶:۳۰ اسلوونی – شیلی
ساعت ۱۷:۰۰ لهستان – رومانی
یکشنبه ۲۳ شهریور
ساعت ۰۶:۰۰ صبح آرژانتین – فنلاند
ساعت ۰۹:۰۰ ایران – مصر
ساعت ۰۹:۳۰ اوکراین – بلژیک
ساعت ۱۳:۰۰ صربستان – جمهوری چک
ساعت ۱۳:۳۰ فرانسه – کرهجنوبی
ساعت ۱۶:۳۰ برزیل – چین
ساعت ۱۷:۰۰ ایتالیا – الجزایر
دوشنبه ۲۴ شهریور
ساعت ۰۵:۳۰ بامداد کوبا – کلمبیا
ساعت ۰۶:۰۰ صبح ترکیه – لیبی
ساعت ۰۹:۰۰ آلمان – شیلی
ساعت ۰۹:۳۰ ژاپن – کانادا
ساعت ۱۳:۰۰ اسلوونی – بلغارستان
ساعت ۱۳:۳۰ هلند – رومانی
ساعت ۱۶:۳۰ آمریکا – پرتغال
ساعت ۱۷:۰۰ لهستان – قطر
سهشنبه ۲۵ شهریور
ساعت ۰۵:۳۰ بامداد برزیل – جمهوری چک
ساعت ۰۶:۰۰ صبح آرژانتین – کره جنوبی
ساعت ۰۹:۰۰ ایران – تونس
ساعت ۰۹:۳۰ اوکراین – الجزایر
ساعت ۱۳:۰۰ فیلیپین – مصر
ساعت ۱۳:۳۰ فرانسه – فنلاند
ساعت ۱۶:۳۰ صربستان – چین
ساعت ۱۷:۰۰ ایتالیا – بلژیک
چهارشنبه ۲۶ شهریور
ساعت ۰۵:۳۰ بامداد پرتغال – کلمبیا
ساعت ۰۶:۰۰ صبح قطر – رومانی
ساعت ۰۹:۰۰ بلغارستان – شیلی
ساعت ۰۹:۳۰ کانادا – ترکیه
ساعت ۱۳:۰۰ آمریکا – کوبا
ساعت ۱۳:۳۰ لهستان – هلند
ساعت ۱۶:۳۰ اسلوونی – آلمان
ساعت ۱۷:۰۰ ژاپن – لیبی
پنجشنبه ۲۷ شهریور
ساعت ۰۵:۳۰ بامداد برزیل – صربستان
ساعت ۰۶:۰۰ صبح فنلاند – کره جنوبی
ساعت ۰۹:۰۰ مصر – تونس
ساعت ۰۹:۳۰ بلژیک – الجزایر
ساعت ۱۳:۰۰ ایران – فیلیپین
ساعت ۱۳:۳۰ فرانسه – آرژانتین
ساعت ۱۶:۳۰ جمهوری چک – چین
ساعت ۱۷:۰۰ ایتالیا – اوکراین