منابع خبری گزارش دادند که شمار شهدای حمله اخیر رژیم صهیونیستی به یمن به ۴۶ شهید افزایش یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از شبکه المسیره، وزارت بهداشت یمن در گزارشی اعلام کرد که شمار شهدای تجاوز رژیم صهیونیستی به استان‌های صنعا و الجوف به ۴۶ و شمار زخمی‌ها به ۱۶۵ نفر افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش، در حمله رژیم صهیونیستی پنج کودک و ۱۱ زن شهید و ۳۱ کودک و ۲۹ زن مجروح شدند.

وزارت بهداشت یمن اضافه کرد که این آمار نهایی نیست و احتمال افزایش شهدا و زخمی‌ها وجود دارد.

کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی عصر چهارشنبه گزارش داد که نیروی هوایی ارتش این رژیم به اهدافی در صنعا پایتخت یمن تجاوز کرده است.

برخی منابع مدعی هستند که رژیم اسرائیل ۶ هدف متعلق به انصارالله یمن را مورد اصابت قرار داده است.

در همین حال رسانه‌های صهیونیستی مدعی شدند که این رژیم به چند پادگان، مجتمع ذخیره سوخت و بخش رسانه‌ای انصارالله حمله کرده است. برخی دیگر مدعی حمله به مقر فرماندهی کل انصارالله شدند این درحالی است که شبکه المسیره یمن گزارش داد مجتمع دولتی در منطقه الحزم در شهر الجوف یمن مورد اصابت قرار گرفته است.

سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن ادعا‌های منابع صهیونیستی مبنی بر هدف قرار دادن سکو‌های پرتاب موشک در این کشور را تکذیب کرد.

یحیی سریع تاکید کرد: ادعا‌های دشمن اسرائیلی درخصوص هدف قرار دادن سکو‌های شلیک موشک دروغ است.

وی گفت: حملات اسرائیل به مناطق کاملا غیرنظامی از جمله روزنامه‌های «۲۶ سپتامبر» و «الیمن» اصابت کرد و تعدادی از خبرنگاران زن و مرد و شهروندان عادی شهید و مجروح شدند.

سریع خاطرنشان کرد که این تجاوز رژیم صهیونیستی بدون پاسخ و مجازات نخواهد ماند.

منبع: ایرنا