باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالمطهر محمدخانی سخنگوی شهردار، با اشاره به وضعیت ناوگان اتوبوسرانی پایتخت، گفت: در آغاز این دوره، تهران تنها ۱۸۸۰ دستگاه اتوبوس فعال در اختیار داشت که از این تعداد، تنها ۸۶۰ دستگاه در چرخه بهره‌برداری بودند و باقی در پارکینگ‌ها و نیازمند تعمیرات اساسی بودند، اما در حال حاضر، ناوگان اتوبوسرانی تهران شامل ۳۳۰۰ دستگاه اتوبوس است که از این تعداد، ۲۳۰۰ دستگاه فعال و در حال خدمات‌رسانی به شهروندان هستند.

وی افزود: با اجرای برنامه گسترده نوسازی ناوگان، تاکنون ۱۸۰۹ دستگاه اتوبوس بازسازی و نوسازی شده‌اند. همچنین، قرارداد تأمین ۷ هزار دستگاه اتوبوس جدید نیز نهایی شده که از این میان، ۲۵۰۰ دستگاه از طریق قرارداد با شرکت‌های چینی تأمین می‌شود و باقی از تولیدات داخلی هستند و تاکنون ۵۰۰ دستگاه از این اتوبوس‌ها تحویل شهرداری شده است.

محمدخانی با اشاره به توسعه اتوبوس‌های برقی در تهران اظهار کرد: در قالب این قراردادها، ۳۰۰ دستگاه اتوبوس برقی نیز پیش‌بینی شده که تاکنون ۱۸۹ دستگاه از آنها وارد خطوط بهره‌برداری شده‌اند و ۲۰۱ دستگاه دیگر نیز آماده رونمایی هستند.

وی درباره اقدامات مالی و قراردادی انجام شده، گفت: برای ۲ هزار دستگاه اتوبوس دیگر نیز پیش‌پرداخت انجام شده که طبق برنامه‌ریزی‌ها تا پایان سال جاری وارد ناوگان خواهند شد.

سخنگوی شهردار تهران درباره وضعیت قرارداد‌های داخلی نیز افزود: از مجموع ۱۵۰۰ دستگاه اتوبوس تولید داخل، ۱۰۰۰ دستگاه توسط شرکت عقاب و ۵۰۰ دستگاه توسط شرکت اسنا تأمین شده‌اند و از شرکت شتاب نیز که قرارداد ۵۰۰ دستگاهی دارد، تاکنون ۲۷۳ دستگاه تحویل گرفته‌ایم.

وی با اشاره به رویکرد تحولی مدیریت شهری اظهار کرد: این حجم از نوسازی و توسعه ناوگان موجب افزایش پوشش خطوط، کاهش زمان انتظار، بهبود کیفیت خدمات و در نهایت، افزایش رضایتمندی عمومی خواهد شد.

محمدخانی با تأکید بر برنامه شهرداری برای توسعه ناوگان گفت: تا پایان سال جاری، ۳ هزار دستگاه اتوبوس جدید دیگر به ناوگان اتوبوسرانی تهران اضافه خواهد شد که گام بزرگی در جهت بهبود وضعیت حمل‌ونقل عمومی خواهد بود.

سخنگوی شهرداری تهران در پایان تأکید کرد: تهران برای پوشش کامل نیاز حمل‌ونقل عمومی، به ۱۱ هزار دستگاه اتوبوس نیاز دارد. اقدامات انجام‌شده در این دوره، حرکتی جدی برای نزدیک شدن به این هدف است و شهرداری با تمام توان در مسیر توسعه زیرساخت‌ها و رفاه شهروندان گام برمی‌دارد.

منبع: ایسنا