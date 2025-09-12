عسگری گفت: بیش از پنج هزار دستگاه خودروی متروکه در این سازمان در حال تعیین تکلیف است و روند رسیدگی به این خودرو‌ها ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - احسان عسگری مدیرعامل سازمان اموال تملیکی استان تهران اظهار کرد: سازمان اموال تملیکی به عنوان نماینده دولت و امین اموال دولت، مسئولیت تعیین تکلیف این خودرو‌های وارداتی قاچاق را به عهده دارد و روند انجام مزایده‌ها و فروش‌ها به صورت مستمر انجام می‌شود.

وی درباره وضعیت ماندگاری خودرو‌ها در پارکینگ‌های سازمان اموال تملیکی افزود: خودرو‌های قاچاق وارداتی که از مشخصات فنی یا الزامات زیست محیطی برخوردار نباشند، قابلیت ترخیص ندارند و به پارکینگ سازمان اموال تملیکی انتقال داده شده تا تعیین تکلیف شوند.

مدیرعامل سازمان اموال تملیکی استان تهران یادآور شد: در مزایده اخیر حدود یک هزار و ۳۰۰ دستگاه خودرو در پارکینگ این مجموعه عرضه شد که باید از تعداد خودرو‌های متروکه کاسته می‌شد، اما با وجود ورود خودرو‌های جدید فاقد استاندارد، به آمار‌ها این خودرو‌ها افزوده شد.

در سال‌های اخیر تعیین تکلیف خودرو‌های دپوشده در گمرکات یکی از چالش‌های اصلی میان وزارت صمت، گمرک و سازمان اموال تملیکی بوده است، مشکلات ارزی، تحریم‌ها و تغییر مقررات استاندارد خودرو باعث شد برخی خودرو‌ها امکان ترخیص پیدا نکنند و به مرور به عنوان کالا‌های متروکه محسوب شوند و سازمان اموال تملیکی در قالب چند مزایده بزرگ هزاران دستگاه خودرو را روانه بازار کند.

برچسب ها: مدیرعامل سازمان اموال تملیکی ، تعیین تکلیف ، اموال تملیکی
خبرهای مرتبط
فروش ۷۶۳ میلیارد تومانی در حراج خرده فروشی
بازدید اصحاب رسانه از انبار‌های اموال تملیکی تهران
استاندار تهران: روش‌های مبارزه با قاچاق باید تغییر کند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ملاقات فرمانده الحشد الشعبی با سردار رادان
دستبند قانون بر دستان اخلالگر نظم عمومی
سرقت طلا و سکه در متروی تهران/ باند حرفه‌ای سارقان متلاشی شد
تکذیب چندباره صدور کارت صلیب سرخ جهانی و UN برای آزادگان
ابلاغ بخشنامه ارتقای آموزش محیط‌بانان در سه محور
امشب دو مسیر تونل‌های نیایش و امیرکبیر مسدود می‌شود
پیشنهاد وزیر کار به همتای قطری: دستور نشست توسعه اجتماعی قطر را تغییر دهید
آخرین اخبار
پیشنهاد وزیر کار به همتای قطری: دستور نشست توسعه اجتماعی قطر را تغییر دهید
ملاقات فرمانده الحشد الشعبی با سردار رادان
سرقت طلا و سکه در متروی تهران/ باند حرفه‌ای سارقان متلاشی شد
دستبند قانون بر دستان اخلالگر نظم عمومی
امشب دو مسیر تونل‌های نیایش و امیرکبیر مسدود می‌شود
تکذیب چندباره صدور کارت صلیب سرخ جهانی و UN برای آزادگان
ابلاغ بخشنامه ارتقای آموزش محیط‌بانان در سه محور
قتل سارق در میدان محمدیه
انبار کالای قاچاق ۵۰ میلیاردی در شهریار کشف شد
اجرای سند تحول یکی از مهم‌ترین وظایف دستگاه قضا است
جزییات کشف ۱۴۰ گرم شیشه از زن مواد فروش در جنوب پایتخت
دیدار فرمانده کل انتظامی ایران با وزیر کشور عراق در بغداد
برای رفاه طبقات پایین تلاش می‌کنیم
از اصلاح فرآیند صدور پروانه تا بررسی لایحه مربوط به شرکت تفریحی برج میلاد
توسعه ۶۵ هزار هکتاری فضای سبز/ استفاده از پساب به ۵۶ میلیون متر مکعب می‌رسد+ فیلم
دستگیری فعال غیرمجاز ارزی در پایتخت
پوشش بیمه‌ای ورزشکاران توسعه می‌یابد
کاهش بیش از ۴ درصدی وقوع جرایم جنایی در کشور
اخاذی تحت عنوان مامور ارگان نظامی
هشدار پلیس درباره کلاهبرداری با سوءاستفاده از نام سازمان بیمه سلامت
استخدام در مرزبانی فراجا
تکمیل نوسازی ساختمان اساتید سرو تا ۱۰ ماه آینده
تعلیق فعالیت ۴ باغ‌وحش کشور به دلیل تخلفات و شرایط نامناسب
ضرورت ساختار پایدار برای سلامت روان شهروندان
نقش مهم مردم در سه ضلع امنیت، امداد و معیشت
جشن بزرگ «ایران عزیز» تمدید شد
استقبال خوب تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان میوه و پروتئینی در مزایده بزرگ
تخریب دو بنای غیرمجاز در حریم رودخانه کن
صدور مجوز دستگاه قضا برای تخریب ۲۰ هزار متر بنای غیر مجاز بخش حریم
تقویت ایمنی مسیر‌های کوهستانی در دربند و پس‌قلعه