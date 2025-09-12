باشگاه خبرنگاران جوان - احسان عسگری مدیرعامل سازمان اموال تملیکی استان تهران اظهار کرد: سازمان اموال تملیکی به عنوان نماینده دولت و امین اموال دولت، مسئولیت تعیین تکلیف این خودروهای وارداتی قاچاق را به عهده دارد و روند انجام مزایدهها و فروشها به صورت مستمر انجام میشود.
وی درباره وضعیت ماندگاری خودروها در پارکینگهای سازمان اموال تملیکی افزود: خودروهای قاچاق وارداتی که از مشخصات فنی یا الزامات زیست محیطی برخوردار نباشند، قابلیت ترخیص ندارند و به پارکینگ سازمان اموال تملیکی انتقال داده شده تا تعیین تکلیف شوند.
مدیرعامل سازمان اموال تملیکی استان تهران یادآور شد: در مزایده اخیر حدود یک هزار و ۳۰۰ دستگاه خودرو در پارکینگ این مجموعه عرضه شد که باید از تعداد خودروهای متروکه کاسته میشد، اما با وجود ورود خودروهای جدید فاقد استاندارد، به آمارها این خودروها افزوده شد.
در سالهای اخیر تعیین تکلیف خودروهای دپوشده در گمرکات یکی از چالشهای اصلی میان وزارت صمت، گمرک و سازمان اموال تملیکی بوده است، مشکلات ارزی، تحریمها و تغییر مقررات استاندارد خودرو باعث شد برخی خودروها امکان ترخیص پیدا نکنند و به مرور به عنوان کالاهای متروکه محسوب شوند و سازمان اموال تملیکی در قالب چند مزایده بزرگ هزاران دستگاه خودرو را روانه بازار کند.