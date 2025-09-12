بنابر گفته مسئولان، سهامداران عدالت برای دریافت سود نباید روی لینکی کلیک و یا به سایتی مراجعه کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - واریز مرحله دوم سود سهام عدالت عملکرد مالی ۱۴۰۲ شرکتها که سرانجام پس از کش و قوسهای فراوان رئیس کل سازمان بورس در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد این سود ظرف چند هفته آینده پرداخت خواهد شد.
هرچند تاکنون بر اساس پیگیریهای خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران شش شرکت سود را واریز نکردند و در همین رابطه مهدی حاجیوند، دستیار ویژه و مشاور رئیس سازمان بورس در امور سهام عدالت در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود: در خصوص واریز سود سهام عدالت همچنان شش شرکت سود سهام عدالت را واریز نکردند و منتظر واریز این سود هستیم به محض دریافت این سود، شورای عالی بورس زمان واریز آن را تعیین خواهد کرد.
دستیار ویژه رئیس سازمان بورس در امور سهام عدالت با تاکید بر اینکه برخی شرکتها سود را با تأخیر پرداخت کردهاند، بیان کرد: این موضوع از نظر قانونی تخلف محسوب میشود و حتی برخی از شرکتهای متخلف جریمه نیز شدهاند.
او همچنين ابراز امیدواری کرد: در سالهای آینده شاهد همراهی بهتر شرکتها باشیم.
اما این سود همچون سنوات گذشته برای برخی از سهامداران واریز نخواهد شد در این زمینه هم بر اساس پیگیریهای خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان از شرکت سپردهگذاری مرکزی اعلام شد از جمله دلایل دریافت نکردن سود سهام عدالت میتواند درج شماره شبای نادرست، حساب بانکی مشترک، راکد بودن حساب، حساب بلندمدت، حساب بانکی مسدود و داشتن حساب ارزی باشد.
همچنین اعلام شد سهامدارانی که سود سهام عدالت خود را تاکنون دریافت نکردند تا زمان واریز سود مرحله دوم سهام عدالت عملکرد ۱۴۰۲ شرکتها فرصت دارند نسبت به اصلاح مشکلات حسابی خود اقدام کنند تا در زمان واریز سود در فهرست واریزیها قرار گیرند.
اما میزان سود سهام عدالت چقدر خواهد بود؟ باید در این رابطه هم اشاره کرد سود دریافتی هر سهامدار باتوجه به ارزش سبد سهام فرد واریز خواهد شد.
در نهایت هم مهدی حاجیوند، دستیار ویژه و مشاور رئیس سازمان بورس در امور سهام عدالت در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: همانند همیشه به سهامداران عدالت این نکته را یادآوری میکنیم که اخبار مربوط به سهام عدالت را از مراجع رسمی پیگیری کنند برای دریافت سود هم نباید روی لینکی کلیک و یا به سایتی مراجعه کنند واریز سود سهام عدالت همچون سنوات گذشته به محض تعیین تکلیف به حساب افراد به شکل رایگان واریز خواهد شد.
حالا باید منتظر ماند و دید سرانجام واریز سود سهام عدالت چه زمانی محقق خواهد شد و آیا وعده زمانی رئیس سازمان بورس عملی میشود یا همچنان باید سهامداران منتظر دریافت این سود باشند؛ باشگاه خبرنگاران جوان پیگیر واریز سود سهام عدالت همچون گذشته خواهد بود.