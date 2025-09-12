بنابر گفته مسئولان، سهامداران عدالت برای دریافت سود نباید روی لینکی کلیک و یا به سایتی مراجعه کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - واریز مرحله دوم سود سهام عدالت عملکرد مالی ۱۴۰۲ شرکت‌ها که سرانجام پس از کش و قو‌س‌های فراوان رئیس کل سازمان بورس در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد این سود ظرف چند هفته آینده پرداخت خواهد شد.

هرچند تاکنون بر اساس پیگیری‌های خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران شش شرکت سود را واریز نکردند و در همین رابطه مهدی حاجی‌وند، دستیار ویژه و مشاور رئیس سازمان بورس در امور سهام عدالت در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود: در خصوص واریز سود سهام عدالت همچنان شش شرکت سود سهام عدالت را واریز نکردند و منتظر واریز این سود هستیم به محض دریافت این سود، شورای عالی بورس زمان واریز آن را تعیین خواهد کرد.

دستیار ویژه رئیس سازمان بورس در امور سهام عدالت با تاکید بر اینکه برخی شرکت‌ها سود را با تأخیر پرداخت کرده‌اند، بیان کرد: این موضوع از نظر قانونی تخلف محسوب می‌شود و حتی برخی از شرکت‌های متخلف جریمه نیز شده‌اند.

 او همچنين ابراز امیدواری کرد: در سال‌های آینده شاهد همراهی بهتر شرکت‌ها باشیم‌.

اما این سود همچون سنوات گذشته برای برخی از سهامداران واریز نخواهد شد در این زمینه هم بر اساس پیگیری‌های خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان از شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اعلام شد از جمله دلایل دریافت نکردن سود سهام عدالت میتواند درج شماره شبای نادرست، حساب بانکی مشترک، راکد بودن حساب، حساب بلندمدت، حساب بانکی مسدود و داشتن حساب ارزی باشد.

همچنین اعلام شد سهامدارانی که سود سهام عدالت خود را تاکنون دریافت نکردند تا زمان واریز سود مرحله دوم سهام عدالت عملکرد ۱۴۰۲ شرکت‌ها فرصت دارند نسبت به اصلاح مشکلات حسابی خود اقدام کنند تا در زمان واریز سود در فهرست واریز‌ی‌ها قرار گیرند.

اما میزان سود سهام عدالت چقدر خواهد بود؟ باید در این رابطه هم اشاره کرد سود دریافتی هر سهامدار باتوجه به ارزش سبد سهام فرد واریز خواهد شد.

در نهایت هم مهدی حاجی‌وند، دستیار ویژه و مشاور رئیس سازمان بورس در امور سهام عدالت در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: همانند همیشه به سهامداران عدالت این نکته را یادآوری میکنیم که اخبار مربوط به سهام عدالت را از مراجع رسمی پیگیری کنند برای دریافت سود هم نباید روی لینکی کلیک و یا به سایتی مراجعه کنند واریز سود سهام عدالت همچون سنوات گذشته به محض تعیین تکلیف به حساب افراد به شکل رایگان واریز خواهد شد.

حالا باید منتظر ماند و دید سرانجام واریز سود سهام عدالت چه زمانی محقق خواهد شد و آیا وعده زمانی رئیس سازمان بورس عملی می‌شود یا همچنان باید سهامداران منتظر دریافت این سود باشند؛ باشگاه خبرنگاران جوان پیگیر واریز سود سهام عدالت همچون گذشته خواهد بود.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۷ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
اسمش سهام عدالت، اما واریزی‌های سهامداران با بی عدالتی صورت میگیره و کسی نیست پیگیری کنه...
اگر پرداخت قسط مردم به بانک اینگونه بود آیا بانک همینگونه رفتار می‌کرد!؟
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۱۲ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
اینا فقط دست بگیر دارن میخان بدن چهار ستون بدنشون میلرزه انگار ارث باباشونه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۷ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
میخوان بزارن خوب پول براتون جمع بشه بعدا بهتون بدن
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۱ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
من یه سوال ساده دارم از مسئولینی که از بین المال حقوق میگیرن تا برای مردم کار کنن: کجای دنیا چهار سال بیست و پنج تا سهم رو می‌بندن و هیچ اراده‌ای برای بازگشایی آنها و آزاد کردن مال مردم و سرمایه مردم وجود نداره؟ اون هم در وضعیتی که سرمایه چهار سال پیش اصلا با ارزش روز با این تورم قابل‌مقایسه نیست. خبر درباره سهام عدالت بیشتر باید ثبت بشه.
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۱ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
پس چرا میگین آخر شهریور میریزین
خدا نگذره ازتون
این مردم گناه دارند
اذیت نکنید
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۸ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
دولت بی کفایت نمی‌خوام نمیخام
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۵ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
باشگاه خبرنگاران جوان خودت قاطی این بازی کثیف نکن که باعث بی اعتمادی کاربرانتان بشید چندرغاز میخوان بدن اونم پول خودت مردم هی امروز فردا میکنن
۲
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۶ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
دولتی که نتواند سود سهام سال ۱۴۰۲ رو از چند شرکت اولا ایرانی دوما دولتی بگیره باید میشه روش حساب کرد
۰
۲۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۴ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
خیلی خنده داره ما یه سهام عدالت رو نمی تونیم عادلانه به دست مردم برسونیم اونوقت انتظار داریم دنیا جلوی اسرائیل رو بگیره و عدالت برقرار کنه.
۰
۲۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۸ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
با این همه تورم و گرانی مثلاً هر ایرانی 0/5 میلیارد از 15 میلیاردی که گفتی سرمایه گذاری کنه و هر 3 ماه 104 میلیون + 1 میلیون برای بانک گیرش بیاد !
۳
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۶ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
هنر دارید خبره خبر هستید برید اطلاعات حقوق های نجومی واختلاس ها وناحقی ها را خبر تهیه کنید این خبر که هیچ حاصلی نداره نشون ضعف خبری
۱
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۱ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
واقعا سهام عدالت که خودشون نمی تونند عدالت بگیرند
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۵ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
شرکت ها و منابع ملی که برای مردم و بیت المال بوده خصوصی سازی شده، حالا مقدار ناچیزی از سود های کلان با التماس باید ازشون گرفته بشه !!!!!!!!!!!!!!!
۱
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۳ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
شرکتها مال کی هست مال خودتون مال مافیا از سفره مردم زدید پولدارشدید شرکت زدید حالا هم انگار ارث ننتون هست زورتون میاد پول پرداخت کنید
۰
۲۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۹ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
بروید در شرکت‌ها کاه گِل بگیرید
۰
۲۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۳ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
دیگه به این خبرهای بی خاصیت سهام عدالت عادت کرده ایم. سهام عدالت؟؟؟؟!!!!!!
۰
۲۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۳ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
این همه در آمد یک کم میره تو جیب مردم هرماه برای قشر کم درآمد میزارید که اره سهام یارانه بعد هیچ
Iran (Islamic Republic of)
رها
۱۲:۰۲ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
مملکت گردن کلفت هاهست دیگه اینقدر زورتون به مردم بدخت میرسه کاش یکم زورتون به این شرکتها می‌رسید تا به موقع واریز کنید .بعد دوسال هنوز نتوسنتید ازشون بگیرید یا نخاستین
۱
۳۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۷ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
400/500سهام می دهید پزشکیان میگوید چندتا وزیر میگوید سخنگو میگوید فرماندار استان از فقط 400500
۱
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۸ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
طوری گفته میشود میخواند میلیاردها پول میدهن مثل اینکه ارثیه باباشون بمردم میدهند منت می زنند
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۱۱:۵۴ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
هدف از انتشار این خبر چیه،از اول سال هی این ماه و اون ماه میکنید.بنظرم باید سازمان اطلاعات ورود کنه و باعث و بانی این مدل خبر ها رو پیدا کنه.واضحه که هدف روح و روام مردمه.سهام عدالت مبلغش ناچیزه اما این مدل بازی رسانه ای تخریبش بسیار زیاده.
کامنت های این خبر تایید میکنه حرف بنده رو همه ناراضی و شاکی
۰
۲۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۴ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
همین اینا اگر خبر ندن که کلا از سود خبری نیست
Iran (Islamic Republic of)
قاسمی
۱۸:۱۲ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
همین خبرا هم نبود سود نبود از طرف خودت حرف بزن نه همه مردم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۴ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
هزینه خبر دادن از خود سهام بیشتر است بس است این همه منت نزنید 300/400توما میدهید جار جار داد میزنید هزینه یک کیلو گوشت هم نمیشود خجالت اورهیت
۲
۱۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۰ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
شرکت‌هایی که تیم داری میکنند سهام عدالت از این شرکتها بیرون بکشند مثل پتروشیمی سپاهان چرا دولت اجازه بدهد پول ملت را مفت مجانی ولخرجی بکنندحتی بازیکنی یکبار هم پایتون نزده میلیاردها خرج بازیکن بکنند مسعولیت شرعی برعهده دولت بویژه پزشکیان است ملت هرگز حلال نخواهد کرد
۱
۲۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
بی نام
۱۱:۵۰ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
همیشه منتظر چند تا شرکت کشور بی دروپیکر همینه بهتر از این نمیشه
۱
۲۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۶ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
وقتی که قانون وپلیس دولت هیچ کاربری نداره ویک شرکت ملزم نیست سرتاریخ بده وزورش برقانون می چربه چه انتظاری
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۶ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
این خبر هر ساله
۰
۲۳
پاسخ دادن
United Arab Emirates
Shs
۱۱:۲۱ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
اینقدر تیتر نزنید که سود سهام عدالت واریز میشه و واریز خواهد شد‌. اونم برای ۷۰۰ هزار تومان.
۱
۳۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۸ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
پس چرا پز میدادید که تاآخر شهریور پرداخت میشه؟ چرا اینقدر دروغ؟ نگاه بینی تون بکنید ببینید چقدر بزرگ شده. هزار برابر بزرگتر از بینی پینو کیو
۰
۳۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۵ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
خجالت‌نمی‌کشید‌این‌همه‌دروغ
تاکی‌پس‌۱۴۰۳‌و۱۴۰۴‌کی‌واریز‌میشه
بخوریدهی‌بخورید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۵ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
یه فرشته مهربون بود که بیاد و پینوکیو رو نجات بده ولی مثل اینکه برای سهام عدالت، فرشته مهربون وجود نداره
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۱ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
سهام خجالت
۰
۳۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۵ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
با همین سهام عدالت و دارایکم، و اجبار مردم به عضویت در سجام و بورس چه سرمایه هایی از مردم نابود شد خدا می داند، خودم در همین بورس همه چیزمو از دست دادم، خدا کنه روز جزایی باشه
۲
۱۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
باران آذری
۱۰:۲۴ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
پزشکیان : از رهبر انقلاب درخواست کردم که کارمندان ۹ بیایند و ۱۳ بروند، چرا که کاری انجام نمی‌دهیم، کار نداریم که انجام دهیم اما آب و برق و گاز مصرف میکنیم


ما جوانان مددجو توانیاب بهریستی بهزیستی تبریز بیکار حمایت میکنیم از این طرح رییس جمهور

ب شرطی ک حقوق براساس همین ساعت کاری و کارایی ب کارمندان پرداخت بشه

ما جوانان راضی نیستیم از بیت المال ب این کارکنان ناکارامد و اضافی
حقوق پرداخت بشه
درحالیکه ما توان یاب ها تو شرکتهای خصوصی با کارایی بیشتر از ‌ار کارکنان دولتی ، حقوق کمتر میگیریم
۰
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۳ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
خجالت بکشید از انتشار این اخبار دو ریالی.
۰
۲۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۰:۲۲ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
خجالت یعنی جی؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۳ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
چه خبر بیهوده و بی محتوا و تکراری
۰
۲۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۳ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
چقدر تو بیکاری پس اگر بیهوده بوده پیام دادی
Netherlands (Kingdom of the)
منصور
۱۰:۰۲ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
اگه راست میگید / رئیسان این شرکتها کی هستن ؟؟
نکنه از بستگان مقامات محترم هستن که نمیشه اسمشان را بگی و همیشه در امنیت بسر میبرن
بچاپ بچاپه / قبول دارید ؟؟
۰
۲۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۹ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
ما گرسنه ایم
۵
۲۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۰ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
بهتره از گرسنگی بگین از فشار گرونی له شدیم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۴ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
امثال شما دچار گرسنگی نفس هستید نه شکم...
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۴۱ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
ادم گرسنه چطور پول لپ تاپ یا گوشی موبایل و اینترنت داره بییاد نظر بده!اما نمیره این پولو بده خودشو سیر کنه!!
در حقیقت تو گرسنه ایی ولی به قول دوستمون نفست گرسنه هست
