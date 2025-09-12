بازیکن پیشین بایرن مونیخ و لیورپول معتقد است که گواردیولا مدت زیادی در منچسترسیتی مانده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - دیتمار هامان هافبک پیشین تیم ملی فوتبال آلمان معتقد است که دوران حضور پپ گواردیولا در منچسترسیتی تمام شده است و این مربی باید از سمتش کنارهگیری کند. او در صحبتهایی گفت: همه چیز روزی تمام خواهد شد. ما دیدیم که کلوپ پس از حدود هشت سال لیورپول را ترک کرد. او گفت که این کار بسیار دشوار بوده است، کلوپ به استراحت نیاز داشت و این کار را کرد. گواردیولا یک یا دو سال بیشتر از کلوپ در باشگاهش کار کرده و این بسیار خستهکننده است. شما تعهدات زیادی دارید، نه تنها فوتبال، بلکه کار با مطبوعات، سفر و... این کار کاملاً یک فرد را خرد میکند.
او در بخش بعدی صحبتهایش گفت: من این را فصل گذشته هم حس کردم. بسیار شگفتزده شدم که پپ قراردادش را تمدید کرد و به کار با مدیریت جدید ادامه داد. آنها قطعاً امید خود را به او از دست نمیدهند یا از او ناامید نمیشوند، چون او به دستاوردهای زیادی رسیده است، اما احساس میکنم که پپ دیگر در سیتی دوام نمیآورد. نمیتوانم تصور کنم که گواردیولا دوباره با منچسترسیتی جام بزرگی را ببرد. فکر میکنم دوران او رو به پایان است. بازیکنانی در تیم هستند که ۷، ۸ یا ۹ سال است که بازی میکنند.
پپ گواردیولا دوران درخشانی را با بارسلونا سپری کرد. او در چهار سال حضورش در بارسا توانست ۱۴ جام قهرمانی را به دست آورد از جمله دو قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا، سه قهرمانی در لالیگا و دو قهرمانی در جام حذفی اسپانیا. گواردیولا بعد از جدایی از بارسلونا در تیمهای بزرگ بایرن مونیخ و منچسترسیتی مربیگری کرده است.
گواردیولا از سال ۲۰۱۶ هدایت منچسترسیتی را بر عهده دارد و با این تیم توانسته است عنوانهای قهرمانی زیادی را کسب کند. او این تیم را برای نخستین بار در تاریخ به قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا و جام جهانی باشگاهها رساند.
گفته میشود پپ سال پایانی حضورش روی نیمکت همشهریها را پیش رو دارد.