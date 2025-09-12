هافبک فرانسوی و قهرمان جام جهانی ۲۰۱۸، پس از گذراندن نزدیک به دو سال محرومیت به دلیل پرونده دوپینگ، در ماه اکتبر و در لباس موناکو به میادین فوتبال بازخواهد گشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - پل پوگبا قهرمان جام جهانی ۲۰۱۸ با فرانسه امیدوار بود که در ۱ اکتبر برای بازی دور دوم لیگ قهرمانان اروپا مقابل منچسترسیتی به میادین بازگردد. با این حال ادی هوتر، سرمربی تیم اعلام کرد که این هافبک ماه آینده برای تیم به میدان خواهد رفت. این بدان معناست که او را برای اولین بار پس از بیش از ۲ سال زمانی که موناکویی‌ها به مصاف آنژه می‌روند، در میدان خواهیم دید.

سرمربی موناکو گفت: ما امیدواریم پوگبا را بعد از تعطیلات ملی ماه اکتبر ببینیم. روند بازگشت او به فوتبال به خوبی پیش می‌رود. من از عملکرد پوگبا شگفت‌زده نیستم، اما تحت تاثیر حرفه‌ای‌گری او در فرآیند بازتوانی روزانه‌اش قرار گرفته‌ام.

وی ادامه داد: پوگبا که ۳۲ سال دارد، پس از گذراندن محرومیتی که در سپتامبر ۲۰۲۳ به دلیل عدم موفقیت در آزمایش دوپینگ در زمان حضورش در یوونتوس برایش اعمال شد، نزدیک به دو سال از میادین دور بود. پل پوگبا بعد از آن که از سوی دادگاه داوری ورزشی از اتهام دوپینگ تبرئه شد قراردادش را با یوونتوس فسخ کرد.در همین حال، مشخص شد که لوکاش هرادکی دروازه‌بان جدید موناکو دچار مصدومیت شده و به مدت ۲ ماه از میادین دور خواهد بود و باشگاه امیدوار است که روند بهبودی سریع‌تری داشته باشد.

موناکو در هفته چهارم لیگ ۱ فرانسه، به مصاف اوسر می‌رود. تیم پوگبا پس از ۲ برد از ۳ بازی، در جایگاه چهارم جدول رده‌بندی قرار دارد.

برچسب ها: لیگ یک فرانسه ، تیم موناکو
